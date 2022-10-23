Социальный туризм и новые маршруты: как развивается туристическая сфера в Башкирии

На неделе говорили и о туризме. Радий Хабиров призвал чиновников ежегодно формировать в регионе точки роста. За последние 8 месяцев турпоток в Башкортостане превысил 1 миллион 200 тысяч человек.  Вырос и объем платных услуг в отрасли. По этому показателю регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе. В нынешних условиях появилась уникальная возможность рассказать о Башкортостане  широкой аудитории.

Урок башкирского языка со стрелами в руках. Попасть в цель в этом случае – не самое главное. Через интерактив молодежь погружается в языковую среду и национальную культуру.

Гафурийский район открылся с новой стороны. Такое запоминается лучше, чем просто учить на уроке. В сердце проникает.

Мадина Хамидуллина и Алия Искакова, ученицы БРГИ № 1 им. Р. Гарипова

Проект «Я изучаю башкирский язык» проводится на грант главы республики. Туристический маршрут для детей включает в себя посещение четырех населенных пунктов Гафурийского района. В одном проводят мастер-классы по изготовлению курая, игре на кубызе и даже на подковах лошади. А деревня Каран-Елга знаменита музеем, посвященным языковеду Джалилю Киекбаеву.

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Проект интересен, дети горят. Они понимают, что башкирский язык им интересен и нужен. Он многогранный. Благодаря проекту есть возможность развивать не только язык, но и маршруты, связанные с языком. Локация интересна тем, что все рядом – 140 км от Уфы. Близко, красиво и все способствует тому, чтобы показать красоту нашего края.

Ильдар Биккузин, председатель Баштурсоюза

За время реализации проекта участие в нем примут 200 школьников со всей республики. Это отличники, спортсмены и активисты. Этот маршрут не забудут, осваивать будут его уже другие туристы.

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Благодаря социальному туризму бесплатно в этом году отдохнут более 10 тысяч  пенсионеров и 11 тысяч школьников. Для них это возможность открыть Башкортостан с другой стороны. Радий Хабиров провёл совещание по развитию туризма в регионе. Глава республики отметил высокий потенциал  отрасли. Особенно в нынешних условиях.

Мы поступательно идем. Об этом говорят объективные данные. При этом не надо иллюзий, что это мы такие хорошие. Это в том числе сужение окна возможностей выезда за границу. Люди ищут возможности отдохнуть и посмотреть природу России. Мы в этом же ряду. Я каждый раз говорю: это уникальный шанс, и если мы его упустим, будет плохо. Это уникальный шанс рассказать о республике. Я уже понял, люди один раз куда-то приезжают, и если им понравилось, они туда и ездят.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году Башкортостан привлек 335 миллионов рублей на развитие отрасли из федеральной казны. Средства направлены на создание кемпингов, турмаршрутов, обустройство пляжей и развитие доступной среды. Радий Хабиров поручил Министерству предпринимательства и туризма республики проанализировать динамику основных показателей отрасли. Это необходимо для оценки эффективности политики в области развития туризма.

Основное направление – подготовка к следующему году. Благополучно завершили летний сезон, находимся в преддверии зимнего. Полным ходом идет подготовка. Аттестацию прошли места, куда наши туристы приедут.

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Направление, которому только предстоит стать точкой притяжения, – территория рядом с мавзолеем Тура-хана. На неделе прошло совещание о создании Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Архитектурная концепция предполагает визит-центр, «город мастеров», конноспортивный центр с ипподромом, дом кумыса, а также кафе и другие объекты. К началу декабря Радий Хабиров поручил подготовить карту-схему с их размещением и проработать транспортную доступность территории.

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