Социальный туризм и новые маршруты: как развивается туристическая сфера в Башкирии

Мы поступательно идем. Об этом говорят объективные данные. При этом не надо иллюзий, что это мы такие хорошие. Это в том числе сужение окна возможностей выезда за границу. Люди ищут возможности отдохнуть и посмотреть природу России. Мы в этом же ряду. Я каждый раз говорю: это уникальный шанс, и если мы его упустим, будет плохо. Это уникальный шанс рассказать о республике. Я уже понял, люди один раз куда-то приезжают, и если им понравилось, они туда и ездят.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан