Известный телеведущий Тимофей Баженов создает авторский цикл передач о Башкирии

Туристической привлекательностью Башкортостана теперь в том числе будет заниматься и самый известный в России тележурналист, работающий в формате тревел-шоу. По предложению Радия Хабирова телеведущий Тимофей Баженов создаёт большой цикл программ о нашей республике под названием «Атлас Баженова: Башкортостан».

Передачи будут транслироваться в эфире региональных и федеральных каналов. Премьера состоится на БСТ уже в следующее воскресенье. Автор обещает, что это будет необычный и очень интересный взгляд на Башкортостан.

Я влюбился в Башкортостан с первого посещения это прекрасной республики. И мы с Радием Фаритовичем Хабировым договорились, что я создам цикл авторских передач о Башкортостане. Так и появился «Атлас Баженова: Башкортостан». Теперь это еженедельная передача, смотрите, будет очень интересно. Я и мои коллеги вложили всю душу в этот цикл фильмов, и думаю, вам понравится.

Тимофей Баженов, телеведущий
Фото №1 - Известный телеведущий Тимофей Баженов создает авторский цикл передач о Башкирии
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