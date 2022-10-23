Известный телеведущий Тимофей Баженов создает авторский цикл передач о Башкирии

Я влюбился в Башкортостан с первого посещения это прекрасной республики. И мы с Радием Фаритовичем Хабировым договорились, что я создам цикл авторских передач о Башкортостане. Так и появился «Атлас Баженова: Башкортостан». Теперь это еженедельная передача, смотрите, будет очень интересно. Я и мои коллеги вложили всю душу в этот цикл фильмов, и думаю, вам понравится.

Тимофей Баженов, телеведущий