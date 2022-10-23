Известный телеведущий Тимофей Баженов создает авторский цикл передач о Башкирии

Туристической привлекательностью Башкортостана теперь в том числе будет заниматься и самый известный в России тележурналист, работающий в формате тревел-шоу. По предложению Радия Хабирова телеведущий Тимофей Баженов создаёт большой цикл программ о нашей республике под названием «Атлас Баженова: Башкортостан».
Передачи будут транслироваться в эфире региональных и федеральных каналов. Премьера состоится на БСТ уже в следующее воскресенье. Автор обещает, что это будет необычный и очень интересный взгляд на Башкортостан.