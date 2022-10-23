Реконструкция парков и возведение новых объектов: Уфа преображается к своему 450-летию

Все более привлекательной в туристическом плане становится и Уфа. Чуть больше года осталось до главного события в жизни столицы – 450-летия. Несмотря ни на что, стройки на всех намеченных объектах продолжаются. Заканчиваются реконструкции в парках, активно возводятся культурные и спортивные учреждения. На неделе глава республики провел с чиновниками совещание по подготовке к юбилею и поручил не снижать динамику работ, контролируя сроки выполнения проектов.
Небо и земля, не иначе, говорят прохожие, глядя на обновленный парк Нефтехимиков. Работы еще не завершены, повсюду стройка, но перемены видны невооруженным глазом. Одно из принципиальных изменений – отсутствие массивного забора по периметру. На его месте устанавливают габионы – проволочные корзины, заполненные камнями. Такой ход сделает общественное пространство открытым и более доступным для отдыхающих. Кроме этого, здесь организуют детскую и спортивную площадки, а также зону для выгула собак.
Ключевая идея обновленного парка – сделать зеленую прогулочную зону. Здесь не станут устанавливать аттракционы, зато посадят много деревьев. По проекту предусмотрены небольшие беседки, ротонда и участок для шахматного клуба.
Парк Нефтехимиков – один из старейших в столице, при этом его реконструкция не проводилась никогда. Преобразить в прошлом популярное место отдыха после общения с жителями поручил глава Башкортостана Радий Хабиров.
По-новому заиграл и центральный парк Демского района. Его реконструкция завершена на 95%. Вся территория усеяна различными зонами активности, где будет интересно как ребенку, так и пенсионеру. Здесь и качели, и скейт-парк, и площадка для настольных игр. Ну а летом большим спросом, уверены проектировщики, будет пользоваться участок с лежаками, на которых можно будет принять солнечные ванны.
Совсем другим должен стать и Уфимский театр кукол. Вот уже полгода здесь вместо спектаклей и аплодисментов – переговоры рабочих и звуки строительной техники. Зданию более 40 лет, и капитальный ремонт в нем не проводился ни разу. Здесь возвели еще один зрительный зал – на 150 мест. Будут также кукольный музей, интерактивные студии, и это не полный список новшеств. Снаружи проектировщики обещают сделать новое здание настоящим олицетворением сказки для детей и взрослых.
В ходе совещания, посвященного юбилею столицы, Радий Хабиров поручил чиновникам не снижать динамику работ. Тем более что на очереди и объекты, которые приходится возводить с нуля. Например, дворец борьбы, центр фехтования, математический лицей-интернат и не только. Украшением должна стать и улица Октябрьской революции, рядом с которой власти обещают отреставрировать объекты культурного наследия.