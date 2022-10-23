Реконструкция парков и возведение новых объектов: Уфа преображается к своему 450-летию

Все более привлекательной в туристическом плане становится и Уфа. Чуть больше года осталось до главного события в жизни столицы – 450-летия. Несмотря ни на что, стройки на всех намеченных объектах продолжаются. Заканчиваются реконструкции в парках, активно возводятся культурные и спортивные учреждения. На неделе глава республики провел с чиновниками совещание по подготовке к юбилею и поручил не снижать динамику работ, контролируя сроки выполнения проектов.

Небо и земля, не иначе, говорят прохожие, глядя на обновленный парк Нефтехимиков. Работы еще не завершены, повсюду стройка, но перемены видны невооруженным глазом. Одно из принципиальных изменений – отсутствие массивного забора по периметру. На его месте устанавливают габионы – проволочные корзины, заполненные камнями. Такой ход сделает общественное пространство открытым и более доступным для отдыхающих. Кроме этого, здесь организуют детскую и спортивную площадки, а также зону для выгула собак.

Ключевая идея обновленного парка – сделать зеленую прогулочную зону. Здесь не станут устанавливать аттракционы, зато посадят много деревьев. По проекту предусмотрены небольшие беседки, ротонда и участок для шахматного клуба.

По сути дела, эти 10 га парка – это новый объект. Ничего здесь не осталось от старого, кроме деревьев, которые здоровы, были проверены биологами. Ильдус Загиров, начальник отдела капитального строительства администрации Орджоникидзевского района г. Уфы

Парк Нефтехимиков – один из старейших в столице, при этом его реконструкция не проводилась никогда. Преобразить в прошлом популярное место отдыха после общения с жителями поручил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Я ходил в 60-е годы сюда на танцы. Здесь танцплощадка была, парашютная вышка. Интересен был этот парк, живой. Видите, деревья, постарели, пожелтели, умирают уже. Мы рады, что парку дают вторую жизнь. Шамгул Ханафин, местный житель

По-новому заиграл и центральный парк Демского района. Его реконструкция завершена на 95%. Вся территория усеяна различными зонами активности, где будет интересно как ребенку, так и пенсионеру. Здесь и качели, и скейт-парк, и площадка для настольных игр. Ну а летом большим спросом, уверены проектировщики, будет пользоваться участок с лежаками, на которых можно будет принять солнечные ванны.

Совсем другим должен стать и Уфимский театр кукол. Вот уже полгода здесь вместо спектаклей и аплодисментов – переговоры рабочих и звуки строительной техники. Зданию более 40 лет, и капитальный ремонт в нем не проводился ни разу. Здесь возвели еще один зрительный зал – на 150 мест. Будут также кукольный музей, интерактивные студии, и это не полный список новшеств. Снаружи проектировщики обещают сделать новое здание настоящим олицетворением сказки для детей и взрослых.