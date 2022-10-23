В Башкирии в текущем году обустроят дороги к 77 СНТ

Полным ходом в республике идет и обустройство подъездных путей к садовым товариществам. 50 млн рублей поддержки региональных властей позволят привести в порядок в этом году дороги, ведущие к 77 СНТ. Оценить результаты этой работы дачники могут уже сейчас.

Аккуратно, не спеша, грейдер разравнивает песчано-щебеночную смесь. Слой должен быть ровным на всем протяжении дороги, которая ведет к садовому товариществу «Березка-3» Калининского района Уфы. Далее – трамбовка уже за катком. И так на протяжении двух километров, которые ремонтируют на этом участке.

И по документации у нас идет, что гарантию на два года даем. Колеи не будет. Щебеночно-песчаная смесь за счет того, что там фракции от 0 мм до 40 мм, более плотная становится, более заполненная, и  когда приходишь катком, она больше сцепляется и становится более прочной.

Ильдар Лукманов, руководитель строительной компании

В товариществе насчитываются сотни домов. Почти 100 человек живут тут круглогодично. На ремонт подъездных путей из республиканского бюджета выделено 2 млн рублей. По словам дорожников, работы идут по графику и завершатся в ближайшие дни.

Фото №1 - В Башкирии в текущем году обустроят дороги к 77 СНТ

Сейчас мы очень довольны, мы видим работу, то есть пришла техника, подрядная организация. Надеемся, что дорога на следующий год будет просто идеальная.

Николай Суматохин, председатель СНТ «Берёзка-3»

Условный знак рукой, и водитель КАМАЗа останавливает выгрузку и проезжает дальше. Таким образом щебень распределяют на несколько частей на всем протяжении дороги. После этого к работе подключаются грейдер и каток. На участке завершается укладка второго слоя.

БАШКОРТТАР-БСТ

Толщину соблюдаем. Щебень, как видите, фракции 40-70. Толщина будет 20 см. На объекте работает 8-12 человек и 6 единиц техники.

Рубен Гулеян, заместитель директора строительной компании

На этом участке под Уфой сконцентрировано большое число СНТ. В порядок приведут 8,5 км дороги, ведущей к 15 садовым товариществам: от Восточного выезда до поселка Карпово. А тут уже рядом и трасса М-5, и Нагаевское шоссе. Рабочие рассказывают, что когда приступили к ремонту в сентябре, порой приходилось помогать застрявшим в непогоду машинам. Уже совсем скоро таких историй здесь не будет, уверены садоводы.

Вы даже не представляете, насколько мы рады, что эта дорога будет функционировать. Мы настолько намучены, столько лет прозябали без этой дороги.

Алина Ямалиева, садовод

Мы раньше здесь когда ездили, кое-как здесь пройдешь. Сейчас дорогу сделают, и на машине хорошо ехать будет, и пешком. Раньше пешком ходили.

Александр Попов, садовод

Приобрели небольшую машинешку, ездим. Такая была дорога, всю машину разбомбили, а сейчас вот рады, что делают дорогу.

Лилия Кузьмина, садовод

Столь пристальное внимание дорожному вопросу уделили в апрели во время республиканского форума «SMART-Садовод».  Тогда глава республики Радий Хабиров дал поручение выделить 50 млн рублей в текущем году, чтобы привести в порядок подъездные пути к 77 садовым товариществам. Конкретно эта дорога будет иметь большое значение.

Новая жизнь, можно сказать, более чем для 40 СНТ, потому что когда откроется Восточный выезд, будет проезд под мостом восточным и соединит уже с Верхним Дудкино, а там уже 36 СНТ. То есть если ехать в объезд Елкибаево, то это 23 км, а здесь уже 9 км – разница наглядная. Эту дорогу ждут не только эти 15 СНТ, которые на протяженности самой дороги, но и те, которые в Верхнем Дудкино.

Наталья Овчинникова, руководитель Ассоциации садоводов Республики Башкортостан, член рабочей группы аппарата правительства по взаимодействию с садоводами

Дачный сезон еще не завершился. Уже сейчас садоводы активно пользуются отремонтированными дорогами. Кстати, на этом участке ширина позволяет без проблем разъехаться двум машинам. По контракту сдать подъездную дорогу к садам от Карпово до Восточного выезда должны в середине ноября. Однако рабочие уверяют: справятся раньше срока, ведь 2/3 всех работ уже сделано.

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