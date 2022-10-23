В Башкирии в текущем году обустроят дороги к 77 СНТ

Полным ходом в республике идет и обустройство подъездных путей к садовым товариществам. 50 млн рублей поддержки региональных властей позволят привести в порядок в этом году дороги, ведущие к 77 СНТ. Оценить результаты этой работы дачники могут уже сейчас.
Аккуратно, не спеша, грейдер разравнивает песчано-щебеночную смесь. Слой должен быть ровным на всем протяжении дороги, которая ведет к садовому товариществу «Березка-3» Калининского района Уфы. Далее – трамбовка уже за катком. И так на протяжении двух километров, которые ремонтируют на этом участке.
В товариществе насчитываются сотни домов. Почти 100 человек живут тут круглогодично. На ремонт подъездных путей из республиканского бюджета выделено 2 млн рублей. По словам дорожников, работы идут по графику и завершатся в ближайшие дни.
Условный знак рукой, и водитель КАМАЗа останавливает выгрузку и проезжает дальше. Таким образом щебень распределяют на несколько частей на всем протяжении дороги. После этого к работе подключаются грейдер и каток. На участке завершается укладка второго слоя.
На этом участке под Уфой сконцентрировано большое число СНТ. В порядок приведут 8,5 км дороги, ведущей к 15 садовым товариществам: от Восточного выезда до поселка Карпово. А тут уже рядом и трасса М-5, и Нагаевское шоссе. Рабочие рассказывают, что когда приступили к ремонту в сентябре, порой приходилось помогать застрявшим в непогоду машинам. Уже совсем скоро таких историй здесь не будет, уверены садоводы.
Столь пристальное внимание дорожному вопросу уделили в апрели во время республиканского форума «SMART-Садовод». Тогда глава республики Радий Хабиров дал поручение выделить 50 млн рублей в текущем году, чтобы привести в порядок подъездные пути к 77 садовым товариществам. Конкретно эта дорога будет иметь большое значение.
Дачный сезон еще не завершился. Уже сейчас садоводы активно пользуются отремонтированными дорогами. Кстати, на этом участке ширина позволяет без проблем разъехаться двум машинам. По контракту сдать подъездную дорогу к садам от Карпово до Восточного выезда должны в середине ноября. Однако рабочие уверяют: справятся раньше срока, ведь 2/3 всех работ уже сделано.