Историческая медаль: спортсменка из Башкирии завоевала золото чемпионата России по боксу

Спортсменка из Октябрьского Азалия Аминева стала сильнейшей в весовой категории до 66 килограммов на чемпионате России по боксу. Это первое золото спортсменки на взрослых соревнованиях такого уровня. Кроме того, 19-летняя Азалия принесла историческую золотую медаль для всего женского башкирского бокса.
Традиция встречать эту юную чемпионку в аэропорту продолжается из года в год. Семья, тренеры, самые близкие и родные с цветами и замечательным настроением всегда рядом. 13 лет в Башкортостане не было чемпионов России по боксу, последнее золото в супертяжелом весе брал Нияз Файзуллин. Но это достижения в мужском боксе.
С особенным подарком встречает чемпионку и мама Азалии Аминевой. Она всегда поддерживала дочь, чьё увлечение боксом переросло в большой профессиональный спорт.
Для Азалии чемпионат России по боксу в Красноярске стал вторым в карьере. На первом Аминева завоевала бронзу, уступив капитану сборной России Саадат Далгатовой. В этот раз опытная москвичка вылетела ещё в первом раунде. А Аминева проходила одну соперницу за другой. В финале она сошлась с Альбиной Молоджановой из Тюменской области. Соперницы встречались не первый раз, поэтому хорошо знали стиль друг друга. У Аминевой, естественно, была тактика, благодаря которой она должна была победить.
Бой получился равным, поэтому судьи после завершения третьего раунда около десяти минут не могли определить исход поединка. В итоге первый и второй раунды отдали с небольшим перевесом Аминевой. Азалия после побед на первенствах мира и Европы стала первой чемпионкой России по боксу из Республики Башкортостан.
7 ноября Аминева начнёт сбор в Сочи, затем проведёт турнир в Беларуси. Спортсменка надеется, что российских боксёров допустят на чемпионаты Европы и мира. Ведь для Аминевой они тоже станут дебютными. И с таким настроем в Уфу Азалия вскоре может прилететь и в ещё более значимом статусе.