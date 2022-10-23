Историческая медаль: спортсменка из Башкирии завоевала золото чемпионата России по боксу

Спортсменка из Октябрьского Азалия Аминева стала сильнейшей в весовой категории до 66 килограммов на чемпионате России по боксу. Это первое золото спортсменки на взрослых соревнованиях такого уровня. Кроме того, 19-летняя Азалия принесла историческую золотую медаль для всего женского башкирского бокса.

Традиция встречать эту юную чемпионку в аэропорту продолжается из года в год. Семья, тренеры, самые близкие и родные с цветами и замечательным настроением всегда рядом. 13 лет в Башкортостане не было чемпионов России по боксу, последнее золото в супертяжелом весе брал Нияз Файзуллин. Но это достижения в мужском боксе.

У нас были победители кубка России, но чемпионов среди взрослых женщин не было никогда. Она в прошлом году была третьей, впервые участвуя среди взрослых, она имеет достойный достижения. Сагит Аслаев, руководитель Федерации бокса Республики Башкортостан

С особенным подарком встречает чемпионку и мама Азалии Аминевой. Она всегда поддерживала дочь, чьё увлечение боксом переросло в большой профессиональный спорт.

Я верила в нее, всегда говорила: ты моя чемпионка. Она у меня хоть и чемпионка, но всё равно принцесса, моя маленькая принцесса. Алсу Вергун, мама Азалии Аминевой

Для Азалии чемпионат России по боксу в Красноярске стал вторым в карьере. На первом Аминева завоевала бронзу, уступив капитану сборной России Саадат Далгатовой. В этот раз опытная москвичка вылетела ещё в первом раунде. А Аминева проходила одну соперницу за другой. В финале она сошлась с Альбиной Молоджановой из Тюменской области. Соперницы встречались не первый раз, поэтому хорошо знали стиль друг друга. У Аминевой, естественно, была тактика, благодаря которой она должна была победить.

Ловить на ее ошибках, мы обе левши, отзеркаливаем ее технику, ловить на ошибках через переднюю руку, в борьбу не вязаться, в борьбе я еще не очень сильная. Азалия Аминева, чемпионка России по боксу

Бой получился равным, поэтому судьи после завершения третьего раунда около десяти минут не могли определить исход поединка. В итоге первый и второй раунды отдали с небольшим перевесом Аминевой. Азалия после побед на первенствах мира и Европы стала первой чемпионкой России по боксу из Республики Башкортостан.

Азалия Аминева – супермолодец, красотка. Мы ее поздравляем и её тренера. Октябрьская боксерская школа очень сильная, это в очередной раз доказали. Ирик Мухамедьяров, директор ГБУ СШОР по боксу Республики Башкортостан имени Николая Валуева