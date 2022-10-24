В Иглинском районе обсудили консолидированный бюджет

В текущем году он вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы составили свыше полумиллиарда рублей. Об этом речь зашла в ходе рабочей поездки заместителя премьер-министра правительства - министра финансов республики Лиры Игтисамовой.

Делегация посетила учреждения образования и здравоохранения, ознакомилась с ходом строительства соцобъектов и ремонтом дорог. На выездном совещании обсудили исполнение плана мероприятий по социально-экономическому развитию муниципалитета до 2024 года. Финансовые показатели района демонстрируют положительную динамику. Растет число занятых в малом и среднем бизнесе – на сегодня это почти 8 тысяч человек. Лира Игтисамова поручила ответственным исполнителям активизировать работу по выполнению поставленных задач и обеспечить качественное и своевременное освоение предусмотренных средств по всем направлениям развития экономики и социальной сферы.