В Башкирии человек пострадал при тушении пожара

В Караидельском районе сегодня, 24 октября, под утро произошёл крупный пожар. При тушении возгорания пострадал человек.
Инцидент зафиксировали в селе Чемаево. На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России, ведомственной пожарной охраны и добровольные пожарные команды Урюш-Битулинского, Урушевского сельсоветов. Пожар был локализован в 07:08, а полностью ликвидирован в 07:18.
51-летний мужчина пытался самостоятельно потушить огонь в доме, однако получил травмы. Причину возгорания предстоит выяснить.
Фото: МЧС по РБ.