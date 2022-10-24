В Башкирии человек пострадал при тушении пожара

Инцидент зафиксировали в селе Чемаево. На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России, ведомственной пожарной охраны и добровольные пожарные команды Урюш-Битулинского, Урушевского сельсоветов. Пожар был локализован в 07:08, а полностью ликвидирован в 07:18.