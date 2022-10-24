Жители Стерлитамака на четыре дня останутся без электричества

Жителей Стерлитамака предупредили, что город на четыре дня останется без электроснабжения. Это связано с ремонтными работами на некоторых улицах.
24-25 октября с 8:30 до 17:00 из-за капитального ремонта линии электропередачи под отключение попадёт ряд жилых домов на улицах Карла Маркса, Садовой, Пушкина и Халтурина, а также катодная станция и магазин.
26 октября с 8:30 до 16:00 запланированы работы по замене электроопоры в СНТ «Локомотив». Без электричества помимо садового товарищества останутся дома на улицах Раевской и Кольцевой и в 1-м Раевском переулке.
27 и 28 октября в связи с заменой приборов учета и трансформатора тока отключат свет в филиале Нефтяного университета и в студенческом общежитии.