В Башкирии школьник помог своей семье спастись из пожара

23 октября вечером в Уфимском районе произошёл крупный пожар. Огонь уничтожил дом многодетной семьи.
Инцидент зафиксирован в селе Шамонино на улице Салавата Юлаева. Огонь повредил мансардную крышу, кухню, коридор. Целой осталась лишь комната. При это в доме проживет семья с тремя детьми – мальчиками 14 и 17 лет и девочкой 3 лет. По предварительной информации, причина пожара – электропроводка.
Во время пожара первым отреагировал 14-летний мальчик. Он вытащил из дома сестрёнку, а после помог бабушке и маме. Ему даже удалось вынести некоторые документы и вещи. Семье погорельцев помогают близкие и неравнодушные.