В Башкирии школьник помог своей семье спастись из пожара

Инцидент зафиксирован в селе Шамонино на улице Салавата Юлаева. Огонь повредил мансардную крышу, кухню, коридор. Целой осталась лишь комната. При это в доме проживет семья с тремя детьми – мальчиками 14 и 17 лет и девочкой 3 лет. По предварительной информации, причина пожара – электропроводка.