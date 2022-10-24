В Стерлибашевском районе Башкирии создадут сообщество родителей особенных детей

В Стерлибашевском районе будет создано сообщество родителей особенных детей. Решение об этом приняли в рамках мероприятий Открытой академии проекта «Территория женского счастья». Для прекрасной половины были организованы лектории и мастер-классы, круглые столы и консультации: 15 территорий, 25 площадок и более 60 спикеров и специалистов.

Женщины пошли послушать советы от успешных предпринимательниц, стилистов и даже глав районов. По предварительной записи бесплатные консультации вели ведущие врачи республики, в том числе и детские доктора. Кстати, нововведением стала обучающая площадка для самих медиков на базе районной больницы. В ходе общениям с родителями также было решено создавать условия для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами по адаптивной физкультуре и спорту; организовать специальную смену по их отдыху и оздоровлению.

Отметим, что проект «Территория женского счастья» реализуется на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу. Председателем попечительского совета проекта является Каринэ Хабирова.

Сейчас проект максимально направлен на то, чтобы помочь и поддержать друг друга в этой сложной ситуации, когда важна психологическая поддержка. Какие-то семьи нуждаются в бытовой поддержке. Иногда нужна поддержка не именно материальная, а женщине просто нужно поговорить о происходящем.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета фонда «Территория женского счастья»
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