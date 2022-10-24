В Стерлибашевском районе Башкирии создадут сообщество родителей особенных детей

В Стерлибашевском районе будет создано сообщество родителей особенных детей. Решение об этом приняли в рамках мероприятий Открытой академии проекта «Территория женского счастья». Для прекрасной половины были организованы лектории и мастер-классы, круглые столы и консультации: 15 территорий, 25 площадок и более 60 спикеров и специалистов.

Женщины пошли послушать советы от успешных предпринимательниц, стилистов и даже глав районов. По предварительной записи бесплатные консультации вели ведущие врачи республики, в том числе и детские доктора. Кстати, нововведением стала обучающая площадка для самих медиков на базе районной больницы. В ходе общениям с родителями также было решено создавать условия для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами по адаптивной физкультуре и спорту; организовать специальную смену по их отдыху и оздоровлению.