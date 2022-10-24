В Башкирии женщина-водитель с двумя детьми угодила на машине в канаву

23 октября вечером в Башкирии произошла авария, в которой пострадали два ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

На 180 км автодороги Уфа-Белорецк водительница на «Киа Рио» допустила съезд в придорожную канаву. Автомобиль опрокинулся. На место происшествия прибыли спасатели и экстренные службы.

Машину удалось стабилизировать – авто извлекли из кювета. В аварии пострадали автоледи и два ребёнка, которые находились в салоне машины.

По предварительной версии, причина ДТП – несоблюдение скоростного режима в тёмное время суток.