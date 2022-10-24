Волейбольный клуб «Урал» одержал вторую крупную победу подряд

На этот раз уфимцы в трёх партиях в гостях переиграли нижегородский АСК. Первые два сета завершились с одинаковым счётом 25:20 в пользу уфимской команды, а заключительный коллектив Юрия Лисицкого выиграл – 25:16.

Самым результативным игроком встречи стал Евгений Рыбаков, набравший 16 очков. «Урал» одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Суперлиге.