Волейбольный клуб «Урал» одержал вторую крупную победу подряд

На этот раз уфимцы в трёх партиях в гостях переиграли нижегородский АСК. Первые два сета завершились с одинаковым счётом 25:20 в пользу уфимской команды, а заключительный коллектив Юрия Лисицкого выиграл – 25:16.
Самым результативным игроком встречи стал Евгений Рыбаков, набравший 16 очков. «Урал» одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Суперлиге.
В следующем матча уфимцы сыграют на домашней площадке против сенсационного лидера турнира «Факела», идущего без поражений. Встреча пройдет 28 октября и начнётся в 19:00.