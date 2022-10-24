Меры поддержки для семей участников СВО: ответы на главные вопросы

Внимание, справедливость и забота – вот главное, что сейчас необходимо семьям участников СВО. Такую четкую задачу поставил всем органам власти Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Чужих семей быть не должно и не будет. Для оказания системной помощи таким семьям в Башкирии Указом главы республики дополнительно к федеральным гарантиям денежного довольствия мобилизованных, сохранения их рабочих мест, льгот по кредитам и другим социальным преференциям разработано еще более 30 мер поддержки.

Они касаются многих направлений – от детского питания и образовательных услуг до транспорта и медицинского обеспечения. Когда вступают в силу эти меры поддержки, в чем они заключаются и что делать, если помощь нужна здесь и сейчас? На эти и другие вопросы в ходе прямого эфира ответили участники специального брифинга на телеканале БСТ.

Когда будут введены меры поддержки семей участников СВО?

Властями Башкортостана утвержден пакет мер семьям участников СВО, который включает 31 меру поддержки. Сейчас идет разработка всех нормативно-правовых актов, все они должны быть приняты к концу октября. Часть мер начинает реализовываться со 2 ноября, например, в части освобождения от транспортного налога. Кроме этого, будут подготовлены предложения в части подключения домовладений к газу, то есть семьи смогут получать сертификаты на подключение к газу номиналом не менее 100 тысяч рублей. Дети смогут получить бесплатное питание в школах, бесплатный проезд в транспорте и так далее.

Требуется ли время после подписания Указа Главы Башкортостана?

Да. В очень короткое время идет согласование всех проектов, поэтому все необходимые акты уже на этой неделе будут утверждены.

Каков порядок обращения членов семей участников СВО для получения мер поддержки?

Для того, чтобы утвердить этот порядок, и принимаются все акты. У каждого министерства своя нормативная база. Куда обратиться с этими документами, куда их подать, – вопрос более-менее универсальный. Речь идет о том органе, который отвечает за меру поддержки. Например, за бесплатным питанием можно обратиться в школу. Право на льготу будет определяться при наличии справки из военкомата.

Как получить справку из военкомата?

Справка выдается гражданину, призванному по мобилизации, в военном комиссариате, где он состоит на воинском учете. Справки об участии в СВО выдает командир войсковой части. Супруга мобилизованного гражданина при наличии подтверждающих документов может получить справку о призыве по мобилизации.

Как будут заменять отцов трех и более детей, призванных по мобилизации? Как это будет реализовано?

Важно: заменены будут только те граждане, которые находятся в местах боевого слаживания. Командир части представляет именные списки, военкомат проверяет наличие нужного количества детей и их возраста, после чего производится замена. Единственное ограничение – убытие мобилизованного в зону СВО. В этом случае замена невозможна.

Куда обращаться по поводу зачисления ребенка в детсад и других вопросов по линии Министерства образования?

По линии Минобразования есть 10 мер поддержки. На дошкольном уровне по достижении 1,5 лет происходит внеочередное зачисление детей участников СВО в детский сад. Для этого необходимо обратиться в отдел образования по месту жительства со справкой из военкомата. Ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет полностью освобождается от оплаты за присмотр и уход в детском саду. В школьном возрасте дети участников СВО получают бесплатное горячее питание до 11 класса, а учащимся начальных классов бесплатно предоставляются группы продленного дня. Кстати, такую группу можно открыть по заявлению мамы ребенка.

Как будут использовать карту школьника для реализации мер поддержки?

В данном случае по линии Минобразования эта карта не нужна. Все меры направлены на снятие финансового бремени с детей и их родителей. Ее можно использовать для бесплатного проезда по линии Минтранспорта.

На какие меры поддержки можно рассчитывать от “Молочной кухни”?

Для оформления льготы необходимо предоставить справку с медицинским назначением и документ, удостоверяющий личность. Сейчас в список категорий включили членов семей СВО. Для этого нужна справка из военкомата, медицинское назначение и еще ряд стандартных документов. Их можно сдать через пункты “Молочной кухни” и через центры “Мои документы”.

Какая категория граждан может пользоваться этой льготой от “Молочной кухни”, кроме жён участников СВО?

Льготу получают законные члены семьи. В этот же список входят и опекуны.

Куда можно обратиться за помощью по оформлению документов?

Центры “Семья” по всей республике уже продлили время своей с работы с 8 до 20 часов. Сотрудники готовы помочь с оформлением всех необходимых документов. В каждом городе и районе есть подобные центры. Также в регионе есть социальные центры для временного размещения с пятиразовым питанием на случай, если матери нужно, например, получить лечение в больнице, а ребенка оставить больше не с кем.

Хватит ли соцработников для выполнения этих просьб?

Для начала нужно начать реализовывать все меры поддержки. Если необходимы будут сотрудники, откроются соответствующие вакансии.

Кто может рассчитывать на кредитные каникулы и что для этого нужно оформить?

На каникулы могут рассчитывать военнослужащие, которые служат по контракту, добровольцы и все мобилизованные граждане. Кроме того, в этот список входят члены их семей: жены, дети, лица, состоящие на иждивении. Кредитные каникулы – возможность не платить по кредитам в течение льготного периода, который может быть установлен с 21 сентября 2022 года (начало мобилизации) и продлится все время участия в СВО плюс 30 дней после возвращения. Человек может подать заявление на кредитные каникулы вплоть до конца 2023 года.

Если человек на передовой и не может обратиться за помощью. Как решать этот вопрос?

В законе есть возможность сделать такое заявление звонком в банк. Кроме того, любой представитель участника СВО также может обратиться в любую финансовую организацию по доверенности. Причем нотариус для этого не нужен.

Если на участника СВО оформлено несколько кредитов, можно ли приостановить все кредиты?

Он может рассчитывать на помощь по всем кредитам. Никаких лимитов не имеется. Кстати, в списки входят и предприниматели, которые взяли кредиты на свое дело.

На что могут рассчитывать семьи участников СВО в части перевозок?

Речь идет о бесплатном проезде школьников и студентов всех учебных заведений до 23 лет. Используется карта “Алга”, эта мера поддержки работает по ней. В день выделяется на ребенка по 2 поездки в день, итого 60 поездок в месяц. Важно: так можно расплачиваться и на междугородних перевозках.

Распространяется ли эта мера поддержки на перевозки по линии РЖД?

Этот вопрос пока прорабатывается.

А что, если мер поддержки не хватит?

31 мера поддержки – не окончательная цифра. Власти оперативно реагируют на просьбы семей. Вполне вероятно, что количество этих мер поддержки увеличится. Обратная связь от жителей в этом плане крайне важна.

На что можно рассчитывать по линии Минздрава?

В каждой медорганизации уже назначен ответственный за все меры поддержки. Дети смогут получить санаторно-курортное лечение. Направляет на лечение педиатр по месту жительства, для этого нужны четкие показания. Дети до 14 лет проходят лечение с родителями, а после 14 лет – самостоятельно.

Участники СВО, получившие ранение, при возвращении домой смогут попасть на лечение?

Здесь все будет зависеть от характера ранения. Сейчас уже работают программы психологической и спортивной реабилитации. Специалисты имеют соответствующий опыт. Такую помощь получают уже 20 человек.

На реабилитацию могут рассчитывать и военнослужащие ВС РФ?

Да. Они могут обратиться за помощью в Минздрав. Работа ведется совместно с военкоматами.

Повлияет ли нынешняя ситуация на социальные выплаты?

В этот пакет мер вошла важная мера: доход участника СВО исключается из дохода семьи для расчета среднедушевого дохода, который применяется при анализе нуждаемости. Иными словами, те, кому было отказано в детских пособиях, смогут сейчас переподать документы, и пособие будет назначено.

Кто отвечает за денежное довольствие, которое выплачивается мобилизованным? Размер выплат за сентябрь по понятным причинам не устраивает многие семьи.

Оплата производится Министерством обороны, за это отвечает войсковая часть. Возможно, меньшая часть пришла из-за мобилизации в конце сентября. Именно поэтому и была начислена малая сумма. В ноябре им будут начислять суммы за полный месяц (октябрь).

Можно ли рассчитывать на дополнительные образовательные услуги?

Да, детям мобилизованных и участников СВО эти услуги будут предоставлены в школах и учреждениях дополнительного образования бесплатно. Справку из военкомата нужно отдать классному руководителю (представителю администрации). Кроме того, это распространяется и на дошкольную подготовку.

А что насчет детских круглогодичных лагерей?

Да, семьи могут рассчитывать и на эту меру поддержки. Услуги будут предоставляться на бесплатной основе.

А если студент учится на коммерческой основе? Помогут ли ему не платить за учебу?

Студенты государственных колледжей, обучающиеся на коммерческой основе по очной форме обучения и получающие образование впервые, получат сертификаты. Сертификат будет полностью покрывать стоимость обучения за очередной учебный год.

Как быть, если оплата уже произведена?

В этом случае сумма будет возвращена на предоставленный счет.

Есть ли льготы на вывоз мусора?

Минэкологии попросило регоператоров оказать поддержку семьям участников СВО. Все операторы решили освободить от платы за вывоз ТКО соответствующие категории граждан. Опять же в соответствии с предоставлением необходимого пакета документов.

Можно ли получить справку в Уфе за мужа, который ушел на службу по контракту из Москвы?

Необходимо обратиться в пункт отбора граждан на военную службу по контракту, там можно получить все необходимые данные.

Кто может получить санаторно-курортное лечение?

Ограничений нет. Если вы принимали участие в СВО, вы имеете право на получение сертификата для оплаты санаторно-курортных услуг. Место реабилитации по республике выбирается самостоятельно.

Алименты: что будет с ними? Как будет решаться этот вопрос?

Они будут удерживаться из денежного довольствия, которое начисляется войсковой частью.

А что насчет долгов по линии судебных приставов?

Здесь планируется заморозка, но решение пока не принято.

Если призвали по мобилизации единственного сына пожилой матери, которая нуждается в уходе, что делать?

В этом случае предоставляется льгота по оплате услуг домашнего ухода. Планируется, что все родственники участников СВО смогут пользоваться такими услугами бесплатно. Кроме того, это также касается и стационарных учреждений (например, интернатов).

Будут ли меры поддержки касаться гражданских браков и семей в разводе?

На данный момент все меры распространяются только на официальные браки. Если речь идет о детях, то тогда гражданский брак – не проблема. Для этого необходимо свидетельство о рождении.

На какие меры поддержки можно рассчитывать в части улучшения жилищных условий?

В пакете мер есть пункт, согласно которому все участники СВО будут приравнены к льготной категории граждан, которые могут купить жилье по цене ниже рыночной. Это право реализуется через Управление по реализации жилищных программ Республики Башкортостан. Само жилье строит Фонд развития жилищного строительства РБ во многих городах и районах республики.

А что насчет трудоустройства?

Если супруга участника СВО нуждается в трудоустройстве, а также если хочет поменять существующее место работы, это возможно. Этот вопрос можно решить в Центрах занятости населения.

Если в многодетной семье старшему ребенку на 30 сентября уже исполнилось 16 лет, вернут ли отца домой?

Все решается на момент решения призывной комиссии. Если на этот момент ребенку не исполнилось 16 лет, то мобилизованного заменят, если он не уехал в зону СВО.

Кто входит в состав семьи участника СВО?