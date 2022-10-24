Полиция Уфы задержала уличного грабителя

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который ограбил жителя Уфы. Об это сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
По словам потерпевшего, к нему на остановке общественного транспорта подошел мужчина и попросил позвонить. После того, как уфимец передал свой смартфон, преступник скрылся с похищенным гаджетом.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый 44-летний житель Благоварского района. Мужчина продал похищенный телефон, а деньги потратил на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.