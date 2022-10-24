Полиция Уфы задержала уличного грабителя

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который ограбил жителя Уфы. Об это сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По словам потерпевшего, к нему на остановке общественного транспорта подошел мужчина и попросил позвонить. После того, как уфимец передал свой смартфон, преступник скрылся с похищенным гаджетом.