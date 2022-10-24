Радий Хабиров потребовал вернуть домой мобилизованных многодетных отцов

Давайте тех, которые находятся в местах слаживания, то есть в Саратовской области, Пензенской, в Казани, где наши мобилизованные, у кого есть трое детей до 16 лет, давайте все-таки их отзовем. Мне цифру давали порядка 200 с лишним человек. Я думаю, это и справедливо, и разумно. И подчеркиваю: у нас сейчас есть на что опираться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан