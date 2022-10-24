Радий Хабиров потребовал вернуть домой мобилизованных многодетных отцов

Отозвать многодетных отцов с мест боевого слаживания. Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации с мобилизованными, у которых трое детей не старше 16 лет. В ближайшие дни они должны вернуться домой, сказал глава республики.
Вместе с тем Радий Хабиров поручил главам районов совместно с военкоматами подготовить списки тех, кого призовут вместо вернувшихся домой военнослужащих.
Во время оперативного совещания в правительстве региона Радий Хабиров сообщил о том, что гуманитарный конвой, предназначенный бойцам башкирского батальона имени Александра Доставалова, доехал до зоны специальной военной операции. Сопровождал груз заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев. Одному из лучших бойцов отряда он вручил подарок – именные часы от Радия Хабирова.