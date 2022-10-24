Жителям Башкирии рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей

Внеочередное зачисление в детский сад детей участников СВО, расширение списка льгот для их семей, кредитные каникулы и возвращение отцов троих и более детей. Эти темы стали одними из главных во время сегодняшнего брифинга на БСТ. Руководители республиканских ведомств рассказали, что разработана 31 мера поддержки.
Дети мобилизованных, добровольцев и контрактников получат право вне очереди быть зачисленными в детский сад и посещать его бесплатно. Школьники будут получать горячее питание, бесплатно получать услуги допобразования. Дети-студенты тоже не останутся без поддержки.
Также дети военнослужащих смогут получать санаторно-курортное лечение. Бесплатными будут услуги соцработников по присмотру за детьми и пожилыми родителями бойцов. Участники СВО получают право на кредитные каникулы, освобождение от транспортного налога и сертификаты для поездки в санаторий. Подать заявку могут и члены семьи через упрощенную доверенность в банк. Кроме того, вернут мобилизованных отцов троих и более детей. Но, как отметил представитель военкомата, если отец уже в зоне СВО, то он остается служить.
Все льготы можно получить по месту их предоставления, через МФЦ или Госулуги в самое ближайшее время. Но необходимо предоставить подтвердительные документы родства с защитником Родины, в том числе и чтобы получать соцвыплаты.