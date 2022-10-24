Жителям Башкирии рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей

Внеочередное зачисление в детский сад детей участников СВО, расширение списка льгот для их семей, кредитные каникулы и возвращение отцов троих и более детей. Эти темы стали одними из главных во время сегодняшнего брифинга на БСТ. Руководители республиканских ведомств рассказали, что разработана 31 мера поддержки.

Дети мобилизованных, добровольцев и контрактников получат право вне очереди быть зачисленными в детский сад и посещать его бесплатно. Школьники будут получать горячее питание, бесплатно получать услуги допобразования. Дети-студенты тоже не останутся без поддержки.

Это касается студентов вузов, которым будет предоставлено общежитие независимо от формы обучения. Также семьям предоставят сертификаты для студентов колледжей, обучающихся на коммерческой основе. Будет перекрыта вся стоимость обучения за соответствующий год. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Также дети военнослужащих смогут получать санаторно-курортное лечение. Бесплатными будут услуги соцработников по присмотру за детьми и пожилыми родителями бойцов. Участники СВО получают право на кредитные каникулы, освобождение от транспортного налога и сертификаты для поездки в санаторий. Подать заявку могут и члены семьи через упрощенную доверенность в банк. Кроме того, вернут мобилизованных отцов троих и более детей. Но, как отметил представитель военкомата, если отец уже в зоне СВО, то он остается служить.

Все льготы можно получить по месту их предоставления, через МФЦ или Госулуги в самое ближайшее время. Но необходимо предоставить подтвердительные документы родства с защитником Родины, в том числе и чтобы получать соцвыплаты.

Чтобы не было злоупотреблений, мы в первую очередь поддерживаем членов семей: это официальные супруги, дети до 23 лет включительно, родители и опекуны, вырастившие нашего бойца. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан