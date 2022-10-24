Реконструкцию улицы Октябрьской Революции в Уфе начнут в 2022 году

В текущем году в башкирской столице начнется реконструкция улицы Октябрьской Революции. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил глава региона Радий Хабиров.
«Мы с Уфой об этом проекте долго говорили, надеюсь, к его реализации в этом году – в начале следующего приступим. Вернее, уже в этом году, мне коллеги-дорожники доложили, что работы мы начнем – перекладка сетей и так далее», - рассказал руководитель Башкирии.
Улица Октябрьской Революции будет расширена, а на реконструкцию выделят около 1 млрд рублей. Подрядчик должен будет заменить дорожное полотно и переделать инженерные коммуникации, установить ливнёвки, светофоры, а также систему наружного освещения и видеонаблюдения. Кроме того, подрядчик проведет благоустройство и озеленение территории.