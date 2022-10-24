Реконструкцию улицы Октябрьской Революции в Уфе начнут в 2022 году

«Мы с Уфой об этом проекте долго говорили, надеюсь, к его реализации в этом году – в начале следующего приступим. Вернее, уже в этом году, мне коллеги-дорожники доложили, что работы мы начнем – перекладка сетей и так далее», - рассказал руководитель Башкирии.