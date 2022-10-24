В правительстве Башкирии обсудили готовность дорог и техники к зимнему сезону

В ликвидации последствий снегопада и гололедицы на дорогах республиканского значения планируют задействовать почти 1400 единиц спецтехники. Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики обсудили вопрос готовности дорожного и жилищно-коммунального комплексов к работе в зимний период. Также говорили об инвестициях в объекты культурного наследия и развитии в регионе паралимпийского спорта.
457 единиц спецтехники на федеральных и 1388 на региональных дорогах планируется задействовать этой зимой. Большая часть машин уже готова к работе в условиях снегопадов и гололедицы. В достаточном количестве заготовлено и песко-соляной смеси. Подготовка дорог и дорожных предприятий к зиме идет по намеченному графику, доложили главе республики на оперативном совещании правительства региона.
В повестке дня оперативного совещания значился и вопрос привлечения инвестиций для восстановления объектов культурного наследия. Руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов привёл ряд успешных примеров, когда на восстановление исторических объектов привлекались федеральные средства. Так, в Зилаирском районе более 70 млн рублей удалось получить на восстановление Спасо-Преображенского храма. В Селе Николо-Березовка федеральные деньги помогли перезапустить центральные старинные территории. В настоящее время осуществляется реставрация здания историко-краеведческого музея. Сейчас в Башкортостане ведется активная работа по реализации проекта создания Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Центральной точкой или фигурой проектируемого объекта является мавзолей Тура-хана.
В завершение еженедельного оперативного совещания его участники обсудили развитие паралимпийского спорта в регионе. На сегодняшний день в Башкортостане действует 573 адаптивных отделения для спортсменов-инвалидов, где занимаются физической культурой и спортом более семи тысяч человек. На федеральном уровне Башкортостан сегодня единогласно признается ведущим регионом по развитию паралимпийских видов спорта.