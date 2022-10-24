В правительстве Башкирии обсудили готовность дорог и техники к зимнему сезону

В ликвидации последствий снегопада и гололедицы на дорогах республиканского значения планируют задействовать почти 1400 единиц спецтехники. Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики обсудили вопрос готовности дорожного и жилищно-коммунального комплексов к работе в зимний период. Также говорили об инвестициях в объекты культурного наследия и развитии в регионе паралимпийского спорта.

457 единиц спецтехники на федеральных и 1388 на региональных дорогах планируется задействовать этой зимой. Большая часть машин уже готова к работе в условиях снегопадов и гололедицы. В достаточном количестве заготовлено и песко-соляной смеси. Подготовка дорог и дорожных предприятий к зиме идет по намеченному графику, доложили главе республики на оперативном совещании правительства региона.

На очистку и содержание дорожной сети городов в осенне-зимний период будет задействовано 840 единиц коммунальной и уборочной техники, из них по городу Уфе – 465 единиц. Готовность техники составляет 84 процента. В настоящее время продолжаются работы по переоборудованию коммунальной техники для работы в зимний период, в преддверии зимы на ней будут установлены пескоразбрасыватели и отвалы. Виктор Жульдиков, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

В повестке дня оперативного совещания значился и вопрос привлечения инвестиций для восстановления объектов культурного наследия. Руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов привёл ряд успешных примеров, когда на восстановление исторических объектов привлекались федеральные средства. Так, в Зилаирском районе более 70 млн рублей удалось получить на восстановление Спасо-Преображенского храма. В Селе Николо-Березовка федеральные деньги помогли перезапустить центральные старинные территории. В настоящее время осуществляется реставрация здания историко-краеведческого музея. Сейчас в Башкортостане ведется активная работа по реализации проекта создания Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Центральной точкой или фигурой проектируемого объекта является мавзолей Тура-хана.

У нас поэтапно работа идет. Этот год мы посвятили и следующий будем посвящать научным изысканиям, археологическим раскопкам, а в следующем году там появится визит-центр, и уже потихонечку будут появляться материальные объекты. Но, подчеркиваю, этот проект долгоиграющий, потому что практически с нуля мы создадим большой объект для притяжения и науки, и культуры, и туризма. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан