Ученые из Башкирии смогли ускорить процесс контроля качества лекарств

Башкирские ученые разработали способ, который позволит быстрее и эффективнее проводить контроль качества лекарственных препаратов. Методика основана на теоретическом прогнозировании. До сих пор не существует единой стратегии выбора эффективных модификаторов для каждого конкретного исследуемого лекарственного препарата. Исследования ученых БашГУ позволят существенно упростить эту работу.
Любое лекарство как химическое соединение состоит из молекул. Они, как правило, и несут в себе определенный терапевтический эффект. Однако наряду с работающими микрочастицами, в составе таблетки могут быть и неработающие. Выявить их возможно при помощи электрохимического анализа.
По сути, химик делает анализ методом подбора модификаторов, а их существует огромное количество. Такой способ занимает много и времени, и средств. Башкирские ученые разработали методику, благодаря которой можно спрогнозировать эффективность распознавания. Предложенный алгоритм упростит подбор наиболее действенного модификатора.
Методику разработал профессор кафедры органической химии Иван Вакулин. В изучении, помимо преподавательского состава, принимают участие студенты и аспиранты.
Исследования, которые проводят ученые Башгосуниверситета, носят фундаментальный характер. Работы в этом направлении прежде не проводились. А значит, до внедрения методики в жизнь разработчикам придется пройти долгий путь. В случае успеха в фармакологии можно будет создать систему экспресс-тестов, позволяющую быстро и эффективно проводить контроль качества лекарств.