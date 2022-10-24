Ученые из Башкирии смогли ускорить процесс контроля качества лекарств

Башкирские ученые разработали способ, который позволит быстрее и эффективнее проводить контроль качества лекарственных препаратов. Методика основана на теоретическом прогнозировании. До сих пор не существует единой стратегии выбора эффективных модификаторов для каждого конкретного исследуемого лекарственного препарата. Исследования ученых БашГУ позволят существенно упростить эту работу.

Любое лекарство как химическое соединение состоит из молекул. Они, как правило, и несут в себе определенный терапевтический эффект. Однако наряду с работающими микрочастицами, в составе таблетки могут быть и неработающие. Выявить их возможно при помощи электрохимического анализа.

Вот это рабочий электрод. Чтобы создать из него сенсор к эффективным и неэффективным молекулам, нам необходимо его модифицировать, то есть на его поверхность нанести хиральный селектор, в данном случае мы используем циклодекстрины. И уже модифицированный электрод будет чувствительным к эффективным и неэффективным молекулам. Таким образом мы сможем их распознавать. Руфина Зильберг, доцент кафедры аналитической химии БашГУ

По сути, химик делает анализ методом подбора модификаторов, а их существует огромное количество. Такой способ занимает много и времени, и средств. Башкирские ученые разработали методику, благодаря которой можно спрогнозировать эффективность распознавания. Предложенный алгоритм упростит подбор наиболее действенного модификатора.

Многие лекарственные препараты, когда они выпускаются в форме рацемата, т.е. где содержатся обе молекулы – эффективные и неэффективные, они менее эффективны. Поэтому сейчас ежегодно на мировом фармацевтическом рынке увеличивается доля энантиочистых, содержащих только работающие. Соответственно одна из основных задач аналитической химии – контроль качества лекарственных препаратов, содержащих только эффективные молекулы. Руфина Зильберг, доцент кафедры аналитической химии БашГУ

Методику разработал профессор кафедры органической химии Иван Вакулин. В изучении, помимо преподавательского состава, принимают участие студенты и аспиранты.

Мы испытываем стандартные образцы, на основе которых мы снимаем вольтамперограммы, и затем уже рассматриваем сами вещества, которые закупаем в аптеках, чтобы проверить, наши сенсорные платформы определяют те вещества, на которых они специализируются, или нет. Юлия Терес, аспирант кафедры аналитической химии БашГУ