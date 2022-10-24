Детское ТВ и соцобъекты: как работает грантовая поддержка НКО в Гафурийском районе

Башкортостан занял второе место в стране по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. За три года регион сделал скачок в этом направлении более чем на 20 позиций. В этом году 261 млн рублей поддержки НКО получили благодаря гранту главы республики. Почти столько же средств организации в регионе выиграли по линии Фонда президентских грантов. При этом муниципалитеты сами развивают многочисленные проекты, направленные на предоставление соцуслуг. В Гафурийском районе работу ведут 44 НКО.

В детской телестудии «Гафчик ТВ» работа кипит. Написание материалов, монтаж, графический дизайн и подготовка к эфиру. У каждого из школьников тут своя должность. Грант позволил воплотить мечты детей, было закуплено необходимое оборудование. Сейчас ребята готовят мультфильм.

Также в районе появился арт-зал. Здесь проходят занятия для детей по вокальному и театральному направлению. Цель – раскрыть талант ребенка. Грант в 2 млн рублей позволил обустроить творческое пространство. Кроме того, здесь теперь работает кинозал, где показывают образовательные и семейные фильмы.

В селе Татарский Саскуль несколько лет существует пансионат для пожилых и инвалидов. Все постояльцы по тем или иным причинам остались без поддержки близких. Сейчас здесь проживают 15 человек. Люди обеспечены уходом и заботой, в том числе медицинских работников. Поддержка гранта главы республики и Фонда президентских грантов в размере более 7 млн рублей позволила обустроить современный зал для занятий лечебной физкультурой, кухню, столовую, а также усовершенствовать систему пожарной безопасности.

Некоммерческие организации есть в каждом сельском поселении района. В селе Янгискаин благодаря активности фонда «Берёзка» удалось привлечь гранты для обустройства игровой и спортивной площадок. Кроме того, превратили в достопримечательность местный родник. А школа через грант получила 20 новых компьютеров, мебель, интерактивную доску и проектор.