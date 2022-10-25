В Башкирии могут отчислить студента, который угрожал устроить стрельбу

19 октября в правоохранительные органы поступило сообщение от студентки колледжа, которая рассказала, что один из учащихся разместил в социальных сетях пост, в котором угрожал устроить стрельбу. Студентом оказался уроженец Челябинской области. Его задержали, однако студент сообщил, что это была лишь глупая шутка.