В Башкирии могут отчислить студента, который угрожал устроить стрельбу

Один из студентов Учалинского колледжа горной промышленности попал в громкий скандал. Парень угрожал устроить стрельбу в учебном учреждении.
19 октября в правоохранительные органы поступило сообщение от студентки колледжа, которая рассказала, что один из учащихся разместил в социальных сетях пост, в котором угрожал устроить стрельбу. Студентом оказался уроженец Челябинской области. Его задержали, однако студент сообщил, что это была лишь глупая шутка.
Как сообщает портал Mash Batash, руководство колледжа выпустило постановление об отчислении студента. Причина – семь долгов по учёбе. Однако на время следственных действий отчисление было приостановлено.