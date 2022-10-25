Жительница Башкирии издевалась над маленькими сыновьями

В Кушнаренковском районе перед судом предстала местная жительница. Её обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.
Прокуратура установила, что с сентября 2021 по март 2022 женщина не занималась воспитанием трёх своих сыновей. Она систематически избивала мальчиков 9, 7 и 4 лет, а также грубо оскорбляла их. Женщина злоупотребляет алкоголем.
Ранее сельчанку уже привлекали к уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Вину она полностью признала. Суд вынес её наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно. Женщина родительских прав лишена. Дети находятся у отцов.