В Башкирии растёт заболеваемость гриппом

В Башкирии наблюдается рост заболеваемости гриппом и другими респираторными болезнями. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
За прошедшую неделю зафиксировали 24 061 случай заболевания. 43% от числа зараженных составляют дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРИ и гриппом выросла на 9,1%.
Ведомство напоминает о необходимости прививаться от гриппа до начала эпидемического сезона, воздерживаться от посещения мест скопления людей, пользоваться маской, соблюдать личную гигиену, регулярно проветривать помещение, есть продукты с содержанием витамина С.