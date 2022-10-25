В Башкирии растёт заболеваемость гриппом

В Башкирии наблюдается рост заболеваемости гриппом и другими респираторными болезнями. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю зафиксировали 24 061 случай заболевания. 43% от числа зараженных составляют дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРИ и гриппом выросла на 9,1%.