В Уфе открыли мемориальную доску фармакологу Дине Лазаревой

В Уфе открыли мемориальную доску фармакологу и почетному академику Академии наук республики Дине Лазаревой. Она – автор свыше 360 научных работ, в том числе 25 монографий.
Труды профессора стали классикой отечественной фармакологии, она внесла особый вклад в изучение противовоспалительных средств, лекарственных взаимодействий и клинической онкологии. Основатель школы башкирских фармакологов подготовила 12 докторов и 45 кандидатов наук.
Дина Лазарева изучала лекарственные растения Башкирии и установила зависимость между их целебной силой и условиями произрастания.