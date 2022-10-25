Серебряная призерка Олимпиады Валерия Коблова провела мастер-класс в Уфе

Вице-чемпионка олимпиады дала мастер-класс. Серебряный призер Игр 2016 года Валерия Коблова приехала в столицу Башкортостана на Открытый республиканский турнир по вольной борьбе памяти Салавата Юлаева. Именно с этих состязаний в Уфе стартует неделя борьбы. В день приезда Валерия Коблова выехала на мастер-классы в уфимские школы.

Обычный урок физкультуры, но с необычными гостями. На занятия к ребятам пришла серебряный призер Олимпийских игр в Рио по вольной борьбе Валерия Коблова. Именно в 127-ю школу Уфы, потому что здесь реализуется программа «Спортивная борьба – в школы». А начинали еще в 2016-м. На этих уроках закладывается база для физического развития детей: ребенок должен научиться кувыркаться, практиковать растяжку, лишь некоторые элементы борьбы. А вот если возникнет желание заниматься более серьезно, то в спортивных секциях готовы принять ребят.

Очень довольна тем, что у нас простые ученики могут заниматься борьбой. Еще раз доказывает, насколько это доступный вид спорта. Валерия Коблова, серебряный призер Олимпийских игр 2016 г. в вольной борьбе

И доступный вид спорта, и общение с победителями и призерами международных соревнований. Валерия Коблова пообщалась с детьми.

Мне очень понравился этот урок, потому что я вживую увидел олимпийскую чемпионку. Александр Надесев, ученик средней школы № 127

Мне понравилось то, что я видела олимпийских чемпионок только по телевизору, а сейчас я увидела ее вживую. Александра Синдюкова, ученица средней школы №127

Валерия Коблова – серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе. Вид спорта для республики не новый, в башкирской истории есть Сергей Корнилаев – уроженец деревни Чуваш-Кубово Иглинского района, который в 1980 году на Олимпиаде в Москве завоевал бронзу. На вольников обратили внимание пару лет назад, возродили турнир.

Я думаю, что это популяризация именно вольной борьбы, спортивной борьбы. Не зря этот формат выбран, потому что общение с чемпионом, наверное, больше всего стимулирует детей. Алексей Бятиков, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан