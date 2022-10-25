Серебряная призерка Олимпиады Валерия Коблова провела мастер-класс в Уфе

Вице-чемпионка олимпиады дала мастер-класс. Серебряный призер Игр 2016 года Валерия Коблова приехала в столицу Башкортостана на Открытый республиканский турнир по вольной борьбе памяти Салавата Юлаева. Именно с этих состязаний в Уфе стартует неделя борьбы. В день приезда Валерия Коблова выехала на мастер-классы в уфимские школы.
Обычный урок физкультуры, но с необычными гостями. На занятия к ребятам пришла серебряный призер Олимпийских игр в Рио по вольной борьбе Валерия Коблова. Именно в 127-ю школу Уфы, потому что здесь реализуется программа «Спортивная борьба – в школы». А начинали еще в 2016-м. На этих уроках закладывается база для физического развития детей: ребенок должен научиться кувыркаться, практиковать растяжку, лишь некоторые элементы борьбы. А вот если возникнет желание заниматься более серьезно, то в спортивных секциях готовы принять ребят.
И доступный вид спорта, и общение с победителями и призерами международных соревнований. Валерия Коблова пообщалась с детьми.
Валерия Коблова – серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе. Вид спорта для республики не новый, в башкирской истории есть Сергей Корнилаев – уроженец деревни Чуваш-Кубово Иглинского района, который в 1980 году на Олимпиаде в Москве завоевал бронзу. На вольников обратили внимание пару лет назад, возродили турнир.
С этого мастер-класса начинается Неделя борьбы в Башкортостане, которая продлится до следующего понедельника. Во вторник состоится турнир по борьбе, затем мастер-классы Василия Теплоухова, а в выходные пройдет Кубок России по греко-римской борьбе. Завершат спортивную неделю состязания по панкратиону в следующий понедельник. Примет мероприятия Центр спортивной подготовки на проспекте дружбы народов.