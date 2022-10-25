В Башкирии врачи прооперировали пациентку с острым инфарктом

Врачи Салавата провели сложную операцию. В приёмный покой городской больницы поступила 63-летняя женщина с жалобами на давящую боль в груди, слабость и холодный пот.
Пациентка самостоятельно вызвала скорую помощь. Сотрудники оказали первую помощь, сняли ЭКГ и экстренно доставили женщину в больницу. Врачи диагностировали у пациентки острый инфаркт.
Незамедлительно была выполнена коронарография (специальное исследование, которое позволяет визуализировать систему кровеносных сосудов), произведено стентирование артерии. Сейчас послеоперационное восстановление протекает без осложнений, пациентка находится в отделении, получает соответствующее лечение и готовится к выписке.