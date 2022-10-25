В Башкирии врачи прооперировали пациентку с острым инфарктом

Незамедлительно была выполнена коронарография (специальное исследование, которое позволяет визуализировать систему кровеносных сосудов), произведено стентирование артерии. Сейчас послеоперационное восстановление протекает без осложнений, пациентка находится в отделении, получает соответствующее лечение и готовится к выписке.