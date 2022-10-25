Жителей Башкирии ждет четырехдневная рабочая неделя

Следующая рабочая неделя для жителей Башкирии станет четырехдневной. Об этом напоминает республиканская Государственная инспекция труда. 4 ноября - День народного единства, который станет дополнительным выходным для граждан.

Госинспекция сообщает о том, что если 4 ноября нерабочий праздничный день, при предоставлении оплачиваемого отпуска он в число календарных дней отдыха не входит, и, таким образом, отпуск, согласно законодательству, продлевается еще на сутки.