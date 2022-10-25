В Башкирии на строительство четырех спортивных объектов выделят 748 млн

В Башкирии на строительство новых спортивных объектов выделят 748 млн рублей. Об этом рассказал в своих социальных сетях Глава республики Радий Хабиров.

Средства выделят для строительства четырех новых объектов: универсальный спортивный комплекс «Мед», спортивный центр с плавательным бассейном и игровым залом в Нефтекамске, два физкультурно-оздоровительных комплекса в Уфе – в Сипайлово и Зеленой роще. Отмечается, что объекты будут построены по проекту "Бизнес-спринт".