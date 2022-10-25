В Уфе прошло заседание Ассоциации законодательных органов госвласти регионов ПФО

В Уфе прошло 65-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти регионов Приволжского федерального округа. В нём приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Башкортостана Радий Хабиров, а также председатели и депутаты заксобраний субъектов Поволжья. Что обсуждали и в каком направлении законодатели будут работать дальше?
Обратная связь с людьми – не тренд, а необходимость, продиктованная временем. И максимально быстро получить ответы на свои вопросы жители Башкортостана могут благодаря Центру управления республикой. Ежедневно в цифровом формате сюда стекается информация со всего региона. Законодатели Поволжья оценили работу.
Цифровизация – важнейшее направление деятельности любого органа государственной власти, считают законодатели. Важно не только оперативно принимать решения, но и также быстро доносить об этом населению, получать обратную связь. При этом заявитель уже не ждёт ответа до 30 рабочих дней. Опыт Башкортостана доказывает: на проблему можно отреагировать за несколько часов.
Вопросы, которые обсудили законодатели, также касались и мобилизации, оказания помощи семьям бойцов, участвующих в специальной военной операции, организации нормальной жизнедеятельности работы регионов, создания оперативных штабов. По поручению президента России заксобрания Поволжья только за неделю отработали более 120 программ по оказанию помощи семьям.
Чтобы и дальше делиться лучшими практиками, законодательные органы Поволжья заключили соглашения о сотрудничестве. Госсобрание Башкортостана будет более тесно работать с парламентом Пензенской области. Соглашение позволит совместно продвигать законодательные инициативы на федеральном уровне
Парламентарии делятся опытом и с законодателями новых субъектов России. И тут особых проблем не возникает. Например, в Луганской Народной Республике последние три года принимали законы, уже приближенные к российским.
За работой старших товарищей пристально следили и молодые парламентарии. Развитие этого института является одной из приоритетных задач в Башкортостане, и опыт республики положительно оценили законодатели Поволжья. Молодежь активно принимает участие в законотворческой деятельности, а некоторые инициативы нашли поддержку на федеральном уровне. А значит, у башкирских парламентариев уже есть достойный кадровый резерв.