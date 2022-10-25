В Уфе прошло заседание Ассоциации законодательных органов госвласти регионов ПФО

В Уфе прошло 65-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти регионов Приволжского федерального округа. В нём приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Башкортостана Радий Хабиров, а также председатели и депутаты заксобраний субъектов Поволжья. Что обсуждали и в каком направлении законодатели будут работать дальше?

Обратная связь с людьми – не тренд, а необходимость, продиктованная временем. И максимально быстро получить ответы на свои вопросы жители Башкортостана могут благодаря Центру управления республикой. Ежедневно в цифровом формате сюда стекается информация со всего региона. Законодатели Поволжья оценили работу.

ЦУР оперативный и многоинформационный, это пример работы для многих субъектов страны. Мы уедем домой с новыми задачами, чтобы в этом вопросе не отставать от Уфы. Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан

Цифровизация – важнейшее направление деятельности любого органа государственной власти, считают законодатели. Важно не только оперативно принимать решения, но и также быстро доносить об этом населению, получать обратную связь. При этом заявитель уже не ждёт ответа до 30 рабочих дней. Опыт Башкортостана доказывает: на проблему можно отреагировать за несколько часов.

Очень важно сейчас учитывать обратную связь с людьми. И цифровые платформы этому помогают, опытом регионы сегодня поделились. Это важно для всех нас. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

Вопросы, которые обсудили законодатели, также касались и мобилизации, оказания помощи семьям бойцов, участвующих в специальной военной операции, организации нормальной жизнедеятельности работы регионов, создания оперативных штабов. По поручению президента России заксобрания Поволжья только за неделю отработали более 120 программ по оказанию помощи семьям.

Они очень оперативно реагировали на все вызовы. Мы с парламентом очень быстро приняли решения, когда боролись с коронавирусом, сейчас принимаем решения по СВО. Противодействие санкциям. Там жизнь кипит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы и дальше делиться лучшими практиками, законодательные органы Поволжья заключили соглашения о сотрудничестве. Госсобрание Башкортостана будет более тесно работать с парламентом Пензенской области. Соглашение позволит совместно продвигать законодательные инициативы на федеральном уровне

Мы являемся ведущим субъектом РФ по числу законодательных инициатив. Это говорит об авторитетности нашего парламента. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Парламентарии делятся опытом и с законодателями новых субъектов России. И тут особых проблем не возникает. Например, в Луганской Народной Республике последние три года принимали законы, уже приближенные к российским.

Сегодня появилась возможность приводить это в соответствие. Законами федерального значения мы будем просто пользоваться, а над законами республиканского значения мы сейчас работаем, чтобы их принять. Зинаида Надён, депутат Народного Совета ЛНР