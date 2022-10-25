Башкирия будет сотрудничать с Российским союзом промышленников и предпринимателей

Александр Николаевич, вы, наверное, знаете, что Башкортостан второй год подряд занимает первое место в рейтинге эффективности промышленной политики, которое вводит Министерство промышленности России. Мы гордимся этим, потому что для этого мы последние несколько лет очень системно занимаемся. И в рейтинге промполитики, и в рейтинге инвестиционной привлекательности мы в пятерке сейчас находимся и тоже дорожим этим и работаем дальше.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан