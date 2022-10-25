Башкирия будет сотрудничать с Российским союзом промышленников и предпринимателей

Башкортостан заключил соглашение о сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Документ предполагает укрепление взаимодействия сторон в продвижении перспективных отраслевых проектов, внедрении на предприятиях республики современных технологий, развитии институтов социального партнёрства и улучшении инвестклимата региона. Подписи под соглашением поставили глава республики Радий Хабиров и президент союза Александр Шохин.
Руководитель региона отметил, что сотрудничество с Российским союзом промышленников и предпринимателей очень эффективно. Многие предприятия республики давно входят в союз, а ряд компаний планирует стать членами объединения в перспективе, что говорит об эффективности работы союза. Александр Шохин в свою очередь высоко оценил устойчивость экономики Башкортостана.