В Уфе проходит смотр коммунальной техники в преддверии зимнего сезона

Коммунальная техника в Уфе готова к зиме. В столице проводят смотры машин. Проверка прошла в Ленинском районе. Специалисты проинспектировали исправность автомобилей, экскаваторов.

Как на танцевальном экзамене, член комиссии проверяет каждое движение коммунальных машин. Технические «па» должны быть выполнены безупречно – от исправности автомобилей зависит и качество предстоящего снегоуборочного сезона.

На смотре только от Ленинского района – 40 единиц техники, которую коммунальщики используют осенью и зимой. Парк в этом году обновили. При поддержке правительства республики и администрации города было получено 8 новых машин. Одна из них – для уборки снежных валов.