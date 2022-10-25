Санавиация РКБ в Уфе пополнилась отдельным штатом реаниматологов

Санавиация республиканской клинической больницы пополнилась отдельным штатом реаниматологов. Служба динамично развивается: на сегодняшний день в любою точку региона круглосуточно готовы выехать шесть реанимобилей и два вертолета «Ансат». В этом году эвакуировано воздушным путем более 150 пациентов.

Просьбу о помощи первыми слышат сотрудники диспетчерской службы. Они знают все номера и оперативно соединяют врачей, водителей и пациентов. От консультаций до операций – вся информация проходит через них. Круглосуточно и без выходных звонки поступают сюда со всей республики.

Иногда времени попить нет. И смены разные бывают: и напряженные, и спокойные. Мои напряженные. Альмира Гузаирова, фельдшер санитарной авиации РКБ им. Г. Куватова

В штате санавиации республиканской больницы Сергей Кирьянов больше 25 лет. Скорость, аккуратность, выбор кратчайшего маршрута – то, от чего зависит в том числе жизнь пациента. Реанимобили на выезде ежедневно – работа наземной авиации не зависит от погоды.

И за пределы республики выезжаем, везем при ДТП сюда. Дома и стены лечат. Я люблю свою работу. Сергей Кирьянов, водитель реанимобиля санитарной авиации РКБ им. Г. Куватова

Летающую реанимацию представляют два вертолета «Ансат». Место парковки транспорта – аэропорт. После заявки они прилетают на площадку перинатального центра, где забирают медперсонал. Вызвать воздушную помощь для пациентов могут только медработники.

До Сибая в дороге на машине 12 часов туда-обратно, а на вертолете 3 часа. Сокращается время доставки. Феликс Сакаев, заведующий отделением санитарной авиации РКБ им. Г. Куватова