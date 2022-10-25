«Салават Юлаев» готовится к третьей встрече с «Ак Барсом»

Продолжение «Зелёного дерби». «Салават Юлаев» в третий раз в сезоне встретится с «Ак Барсом». Всего четыре дня назад дерби в Казани завершилось победой для команды Виктора Козлова, но в среду состоится новая серия. С каким настроением «юлаевцы» подходят к важному матчу и не теряется ли значимость таких встреч?

Шесть очков в трёх матчах. Так юлаевцы завершили очень непростое выездное турне. Проще всего по счёту далась игра против «Спартака» – 5:2. Затем юлаевцы уверенно со счёта 4:0 начали встречу в Череповце, но завершили её тяжелейшей победой – 5:4. Заканчивалась выездная серия матчем с «Ак Барсом», и в столице Татарстана уфимцы тоже взяли верх – 3:2. Три победы были добыты при непростом графике матчей.

Мало кто может заметить и вообще знать тот факт, что после матча продолжается кропотливая работа над физикой. Смотря какое игровое время у игроков было на льду, они продолжают работать и после матча, учитываем и это, восстановление, работаем по индивидуальному плану. Адриан Вальво, тренер по физподготовке ХК «Салават Юлаев»

Одним из новых лидеров «Салавата» становится Райан Мёрфи. Канадец выдал не лучший старт в новом клубе, но сейчас начал забивать и много ассистировать. На данный момент у Мёрфи 12 очков и лучший показатель полезности в команде +10. Кроме того, он был признан КХЛ лучшим защитником прошлой недели. Нет в команде равных Райану и по блокированным броскам – их у хоккеиста 33.

С тех пор, как начал улучшать свою игру в защите, концентрироваться на атакующих действиях, заметил такой факт: если блокируешь разок в матче, приезжаешь после этого на скамейку, а тебя там поддерживают так же, будто ты только что забросил. Райан Мёрфи, защитник ХК «Салават Юлаев»

По-прежнему в лазарете юлаевцев находятся Евгений Тимкин и Джош Хо-Сэнг. Прошлый матч с «Ак Барсом» из-за проблем со здоровьем досрочно завершил Григорий Панин. Он сломал нос, но в завтрашней игре участие принять должен.

Сейчас такой период, что все составы укомплектовались. У нас три состава неизменных, игроки между собой нашли взаимопонимание. Когда поначалу сезона нас критиковали, я говорил, что нужно время, чтобы и молодые ребята привыкли к своим ролям. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

В среду состоится уже третье «Зелёное дерби» в этом сезоне, а в начале ноября команды сыграют друг с другом уже в четвёртый раз. Болельщики и эксперты опасаются, что ранг таких значимых матчей из-за большой частоты встреч может понизиться, но в клубе уверены в обратном.

Исходя из НХЛовских историй, где «Филадельфия» – «Рейнджерс», «Айлендерс» – «Рейнджерс» приходит в глубокую традицию, и каждый матч принципиален, мне кажется, это не перейдет в повседневные матчи. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»