«Салават Юлаев» готовится к третьей встрече с «Ак Барсом»

Продолжение «Зелёного дерби». «Салават Юлаев» в третий раз в сезоне встретится с «Ак Барсом». Всего четыре дня назад дерби в Казани завершилось победой для команды Виктора Козлова, но в среду состоится новая серия. С каким настроением «юлаевцы» подходят к важному матчу и не теряется ли значимость таких встреч?
Шесть очков в трёх матчах. Так юлаевцы завершили очень непростое выездное турне. Проще всего по счёту далась игра против «Спартака» – 5:2. Затем юлаевцы уверенно со счёта 4:0 начали встречу в Череповце, но завершили её тяжелейшей победой – 5:4. Заканчивалась выездная серия матчем с «Ак Барсом», и в столице Татарстана уфимцы тоже взяли верх – 3:2. Три победы были добыты при непростом графике матчей.
Одним из новых лидеров «Салавата» становится Райан Мёрфи. Канадец выдал не лучший старт в новом клубе, но сейчас начал забивать и много ассистировать. На данный момент у Мёрфи 12 очков и лучший показатель полезности в команде +10. Кроме того, он был признан КХЛ лучшим защитником прошлой недели. Нет в команде равных Райану и по блокированным броскам – их у хоккеиста 33.
По-прежнему в лазарете юлаевцев находятся Евгений Тимкин и Джош Хо-Сэнг. Прошлый матч с «Ак Барсом» из-за проблем со здоровьем досрочно завершил Григорий Панин. Он сломал нос, но в завтрашней игре участие принять должен.
В среду состоится уже третье «Зелёное дерби» в этом сезоне, а в начале ноября команды сыграют друг с другом уже в четвёртый раз. Болельщики и эксперты опасаются, что ранг таких значимых матчей из-за большой частоты встреч может понизиться, но в клубе уверены в обратном.
И если юлаевцы победили в восьми из десяти последних матчей КХЛ, что позволило команде Виктора Козлова подняться на третье место на Востоке, то у «Ак Барса» есть проблемы. Команда Олега Знарка в последних девяти играх выиграла лишь однажды. Но на «зелёное дерби» настрой и отдача обеих команд, безусловно, будут максимальными. Начало расширенной трансляции на телеканале БСТ в 18:45.