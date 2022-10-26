ЖК Urbanica от ГК «Первый Трест»: качественное жилье по программе проектного финансирования

За последние пару лет строительная отрасль столкнулась с рядом трудностей: коронавирусные ограничения и частичная приостановка строек, рост цен на стройматериалы и дефицит рабочей силы, антироссийские санкции и уход европейских поставщиков стройматериалов и оборудования. Поэтому логично, что многих интересует, что ждет рынок в долгосрочной перспективе? Стоит ли сейчас покупать жилье на этапе котлована? Точно ли достроят дома? Мы постарались найти ответы в нашем следующем сюжете.

Текущие события заставляют нервничать как застройщиков, так и покупателей. Но несмотря на все вызовы, брошенные отрасли, участники рынка настроены оптимистично, а большинство экспертов сходятся во мнении, что застройщикам невыгодно снижать темпы строительства. Ведь уже 3 года как запущен эффективный инструмент, который оказывает большую поддержку отрасли строительства, – проектное финансирование.

Благодаря этой реформе покупатели получили уверенность в сохранности средств, вкладываемых в жильё на стадии строительства. А застройщики – надежный канал финансирования, не зависящий от текущих темпов продаж. Поэтому крупные девелоперы запускают новые проекты в тесном взаимодействии с банками. Отличным примером создания качественного жилья по программе проектного финансирования в Уфе можно назвать ЖК Urbanica от ГК «Первый Трест». Надежда Галимова, руководитель направления корпоративные продажи АО «Банк ДОМ.РФ»

Он возводится в микрорайоне Зелёная роща с учетом новейших тенденций архитектуры и строительных трендов. Здесь предусмотрено всё то, что любят покупатели: комфортное благоустройство, функциональные планировки, кладовые для хранения сезонных вещей и система централизованного кондиционирования.

Если вы хотите не только больше узнать о ЖК Urbanica, но и получить уникальные условия для покупки квартиры, то мы ждём вас 28 и 29 октября на дне открытых дверей. В зависимости от выбранного вами варианта квартиры максимальная выгода может составить до одного миллиона рублей. Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест»