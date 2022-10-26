ЖК Urbanica от ГК «Первый Трест»: качественное жилье по программе проектного финансирования

За последние пару лет строительная отрасль столкнулась с рядом трудностей: коронавирусные ограничения и частичная приостановка строек, рост цен на стройматериалы и дефицит рабочей силы, антироссийские санкции и уход европейских поставщиков стройматериалов и оборудования. Поэтому логично, что многих интересует, что ждет рынок в долгосрочной перспективе? Стоит ли сейчас покупать жилье на этапе котлована? Точно ли достроят дома? Мы постарались найти ответы в нашем следующем сюжете.
Текущие события заставляют нервничать как застройщиков, так и покупателей. Но несмотря на все вызовы, брошенные отрасли, участники рынка настроены оптимистично, а большинство экспертов сходятся во мнении, что застройщикам невыгодно снижать темпы строительства. Ведь уже 3 года как запущен эффективный инструмент, который оказывает большую поддержку отрасли строительства, – проектное финансирование.
Он возводится в микрорайоне Зелёная роща с учетом новейших тенденций архитектуры и строительных трендов. Здесь предусмотрено всё то, что любят покупатели: комфортное благоустройство, функциональные планировки, кладовые для хранения сезонных вещей и система централизованного кондиционирования.
Высокую надёжность ГК «Первый Трест» подтверждает и аккредитация в 20 ведущих банках РФ. Застройщик является системообразующим предприятием РФ и входит в топ-3 крупнейших девелоперов Башкирии.