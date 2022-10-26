В Уфе обсудили меры поддержки строительной области

Строительный комплекс региона в нынешних экономических условиях не останется без поддержки. Такие слова прозвучали накануне во время заседания Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан. Участие в нем принимали представители органов власти и бизнес-сообщества.
На заседании обсудили план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития отрасли в условиях внешнего санкционного давления. Он включает разработку и реализацию программ льготного ипотечного кредитования, проектное финансирование строительства жилья и ряд других мер.