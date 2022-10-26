В Башкирии из-за сбежавшей собаки произошла смертельная авария

25 октября в Чишминском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 1424 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

Фото №1 - В Башкирии из-за сбежавшей собаки произошла смертельная авария

32-летний житель Ермекеевского района на «КамАЗ» наехал на 33-летнего жителя Крамаскалинского района, а потом столкнулся с автомобилем. От полученной травмы пострадавший скончался сразу.

Оказалось, 33-летний мужчина вышел из авто, чтобы найти собаку, которая выпрыгнула из салона машины. Четверо мужчин возвращались с охоты домой, но попали в смертельное ДТП. Предстоит выяснить и установить все причины случившегося.

Фото: ГИБДД РБ. 

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