В Башкирии из-за сбежавшей собаки произошла смертельная авария

32-летний житель Ермекеевского района на «КамАЗ» наехал на 33-летнего жителя Крамаскалинского района, а потом столкнулся с автомобилем. От полученной травмы пострадавший скончался сразу.

Оказалось, 33-летний мужчина вышел из авто, чтобы найти собаку, которая выпрыгнула из салона машины. Четверо мужчин возвращались с охоты домой, но попали в смертельное ДТП. Предстоит выяснить и установить все причины случившегося.