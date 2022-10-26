Минюст Башкирии ликвидировал автономную некоммерческую организацию «Хомай»

Ее возглавляла представитель радикального крыла башкирского национального движения Альфия Байсарова-Узянбаева. Ранее решением Сибайского городского суда она была привлечена к административной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Установлено, что члены организации проводили мероприятия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и призывали, публикуя фейковые материалы, присоединить Пермскую, Челябинскую и Оренбургскую области к Башкирии. Байсарова-Узянбаева являлась заместителем председателя самопровозглашенного Башкирского правительства Рамили Саитовой, осуждённой за экстремизм.
Опубликованные в соцсетях статьи члена организации «Хомай» содержали призывы к разжиганию межнациональной розни и ставили под вопрос территориальную целостность России.