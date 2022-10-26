Минюст Башкирии ликвидировал автономную некоммерческую организацию «Хомай»

Ее возглавляла представитель радикального крыла башкирского национального движения Альфия Байсарова-Узянбаева. Ранее решением Сибайского городского суда она была привлечена к административной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

 Установлено, что члены организации проводили мероприятия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и призывали, публикуя фейковые материалы, присоединить Пермскую, Челябинскую и Оренбургскую области к Башкирии. Байсарова-Узянбаева являлась заместителем председателя самопровозглашенного Башкирского правительства Рамили Саитовой, осуждённой за экстремизм.

Я узнал, что по моему месту регистрации зарегистрирована неизвестная мне АНО «Хомай». Руководитель – моя бывшая супруга. Никаких разрешений  на регистрацию своей бывшей супруге я не давал.

Рустем Узянбаев

Опубликованные в соцсетях статьи члена организации «Хомай» содержали призывы к разжиганию межнациональной розни и ставили под вопрос территориальную целостность России.

Обращение в оперативном порядке перенаправлено в УФНС России по РБ для дальнейшего направления по подведомственности в адрес уполномоченного органа- управление Минюста РФ  по Республике Башкортостан. АНО «Хомай» 28 апреля 2022 года было исключено из ЕГРЮЛ.

Дина Хабибуллина, сотрудник межрайонной ИФНС России №37 по Республике Башкортостан
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