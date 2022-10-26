Минюст Башкирии ликвидировал автономную некоммерческую организацию «Хомай»

Обращение в оперативном порядке перенаправлено в УФНС России по РБ для дальнейшего направления по подведомственности в адрес уполномоченного органа- управление Минюста РФ по Республике Башкортостан. АНО «Хомай» 28 апреля 2022 года было исключено из ЕГРЮЛ.

Дина Хабибуллина, сотрудник межрайонной ИФНС России №37 по Республике Башкортостан