В Уфе пройдет третье «Зеленое дерби» сезона

Третье в этом сезоне «Зелёное дерби» пройдет сегодня в Уфе. Ранее соперники обменялись победами в гостях. В Казани команды встречались четыре дня назад, тогда сильнее были юлаевцы.

После этого у уфимцев были выходные, а казанцы провели матч против магнитогорского «Металлурга», где потерпели поражение.

Стоит отметить, что текущая победная серия подопечных Виктора Козлова составляет четыре игры. С 29-ю баллами хозяева – третьи на «Востоке» с отставанием всего в два очка от идущего выше «Автомобилиста».