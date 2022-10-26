В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика – здоровый регион»

Акция «Здоровая республика – здоровый регион» продолжает свою работу по республике, в ней принимают участие передвижные центры здоровья, флюорографы и маммографы. Диспансеризацию прошли жители села Верхнелачентау Бирского района Прием проводили студенты медколледжа.
В местном ФАПе ажиотаж. Диспансеризацию проходит большинство селян, принимают их будущие фельдшеры из Бирского медико-фармацевтического колледжа.
Медосмотры проходят в рамках акции «Здоровая республика –здоровый регион». Помимо осмотра у специалистов в местном ФАПе, селяне прошли флюорографию и получили консультацию ммамолога.
Также в рамках проекта «Трезвое село» практиканты Бирского медколледжа проводят с населением работу по профилактике алкоголизма. К каждому подход индивидуален.
Кроме профилактических бесед, студенты сами проводят ЭКГ, измеряют артериальное давление, проводят тонометрию глаза, сатурацию и помогают местному фельдшеру с документами. Вся работа проходит под чутким надзором куратора практики.
Акция стартовала в апреле этого года. С этого времени обследовано более 150 тысяч человек. Выявлено почти пять тысяч серьезных заболеваний. Среди них сахарный диабет, подозрения на злокачественные опухоли, туберкулез и сердечно-сосудистые патологии. Все эти пациенты были направлены на дальнейшее обследование и взяты на диспансерный учет.