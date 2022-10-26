Спасатели Уфы помогли пострадавшему в аварии парню

Сегодня, 26 октября, помощь спасателей Уфы потребовалась пострадавшему в аварии парню. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

Инцидент произошёл около 13:00. На улице Зелёная роща в районе железнодорожного переезда произошло лобовое столкновение УАЗ и «Лады Калина». В салоне легкового авто зажало 27-летнего водителя.

Спасателям удалось иммобилизировать левую руку и ногу пострадавшего. Водителя положили на специальный щит и извлекли автомобиля. Помощь врачей также потребовалась 43-летнему пассажиру авто.

Предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.