Спасатели Уфы помогли пострадавшему в аварии парню

Сегодня, 26 октября, помощь спасателей Уфы потребовалась пострадавшему в аварии парню. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.
Инцидент произошёл около 13:00. На улице Зелёная роща в районе железнодорожного переезда произошло лобовое столкновение УАЗ и «Лады Калина». В салоне легкового авто зажало 27-летнего водителя.
Спасателям удалось иммобилизировать левую руку и ногу пострадавшего. Водителя положили на специальный щит и извлекли автомобиля. Помощь врачей также потребовалась 43-летнему пассажиру авто.
Предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.
Фото: УГЗ г. Уфы.