Жители района в Уфе остались без воды на целый день

В Дёме произошла крупная коммунальная авария. Из-за утечки целый район остался без водоснабжения на весь день.

Фото №1 - Жители района в Уфе остались без воды на целый день

Под отключение попали дома по адресам: улица Грозненская, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, переулок Электровозный, 59, 61, 63.

Сотрудники «Уфаводоканала» занимаются ликвидацией аварии. На место выезжал глава района Айдар Базгудинов. В своих социальных сетях он объяснил, что ремонт затянулся из-за того, что рядом проходит теплотрасса.

Приходится работать очень аккуратно, слаженно. Из-за этого для полного устранения потребуется еще немного времени.

 Айдар Базгудинов

На одном из этапов восстановительных работ временно придется перекрыть горячую воду. Для населения организовали подвоз технической воды. Автоцистерна расположена возле дома 67/6 по улице Грозненской.

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