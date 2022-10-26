Жители района в Уфе остались без воды на целый день

В Дёме произошла крупная коммунальная авария. Из-за утечки целый район остался без водоснабжения на весь день.
Под отключение попали дома по адресам: улица Грозненская, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, переулок Электровозный, 59, 61, 63.
Сотрудники «Уфаводоканала» занимаются ликвидацией аварии. На место выезжал глава района Айдар Базгудинов. В своих социальных сетях он объяснил, что ремонт затянулся из-за того, что рядом проходит теплотрасса.
На одном из этапов восстановительных работ временно придется перекрыть горячую воду. Для населения организовали подвоз технической воды. Автоцистерна расположена возле дома 67/6 по улице Грозненской.