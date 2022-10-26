Башкирия присоединилась к проекту «Химия была, но мы расстались»

В Уфе провели фотопроект, посвященный женщинам с онкозаболеваниями, который организаторы хотят превратить в информационный хаб для пациентов с диагнозом рак.

И пусть на самом деле никаких супергеройских способностей у них нет, зато есть невероятная сила человеческого духа. Яркие, смешные и очень живые. Глядя на этих женщин, начинаешь верить, что возможно все. Главное не сдаваться.

Раушание Бадретдиновой было 20, когда ей диагностировали рак. Страх перед смертельной болезнью заставил её полностью пересмотреть своё отношение к жизни. В самые сложные моменты лечения помогало искусство, рядом были и родные. Именно это позволило победить болезнь. Поборола онкозаболевание и другая участница фотопроекта Эльнара Гарифуллина. Девушка признаётся: силы в борьбе с болезнью придавала поддержка близких.

В марте прошлого года в поддержку пациентов стартовал всероссийский проект «Химия была, но мы расстались». Организаторы хотят не просто поддержать людей с диагнозом рак, их главная цель – снять с этой темы табу, помочь людям поверить в свои силы.

Страх и предубеждения можно победить только знанием того, чего боишься. И поэтому что такое рак, и какую роль в выздоровлении играет поддержка окружающих, должен знать каждый.