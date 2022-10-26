Главный тренер ФК «Уфа» Денис Попов покинул команду

Соглашение с наставником расторгли по обоюдному согласию сторон. Напомним, Попов возглавил «Уфу» в августе этого года, под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Работу тренера оценивают в первую очередь и сами игроки, оценивать сам себя не могу. Дальше, думаю, самое главное, чтобы команда не опустила руки и постаралась держаться в этой непростой ситуации.

Денис Попов, экс-главный тренер ФК «Уфа»

После 15 туров в Первой Лиге «Уфа» идёт на тринадцатой строчке, всего на три очка опережая идущий в зоне вылета московский «Велес». В понедельник команда проиграла в Красноярске «Енисею» со счётом 1:3. Новым главным тренером «Уфы» может стать Арслан Халимбеков, уже работавший в клубе в штабе Вадима Евсеева.

Фото №1 - Главный тренер ФК «Уфа» Денис Попов покинул команду

В той плачевной ситуации, в которой Уфа находится, любое действие лучше, чем бездействие. Что-то нужно делать, всеми доступными средствами пытаться изменить ситуацию, в том числе уволить тренера.  Думаю, это не сильно скажется, и поэтому хуже уже не будет.

Артём Кочешев, футбольный комментатор
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