Главный тренер ФК «Уфа» Денис Попов покинул команду

В той плачевной ситуации, в которой Уфа находится, любое действие лучше, чем бездействие. Что-то нужно делать, всеми доступными средствами пытаться изменить ситуацию, в том числе уволить тренера. Думаю, это не сильно скажется, и поэтому хуже уже не будет.

Артём Кочешев, футбольный комментатор