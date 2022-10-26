Главный тренер ФК «Уфа» Денис Попов покинул команду

Соглашение с наставником расторгли по обоюдному согласию сторон. Напомним, Попов возглавил «Уфу» в августе этого года, под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.
После 15 туров в Первой Лиге «Уфа» идёт на тринадцатой строчке, всего на три очка опережая идущий в зоне вылета московский «Велес». В понедельник команда проиграла в Красноярске «Енисею» со счётом 1:3. Новым главным тренером «Уфы» может стать Арслан Халимбеков, уже работавший в клубе в штабе Вадима Евсеева.