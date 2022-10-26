ХК «Салават Юлаев» встретится с казанским «Ак Барсом» на домашнем льду

Третье «зелёное дерби» в сезоне! Совсем немного остается до встречи на льду «Уфа-Арены» «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Уфимский коллектив подходит к поединку с хорошим настроением и четырёхматчевой победной серией.

После домашней победы с «Нефтехимиком» команда Виктора Козлова закрепила успех в гостях, взяв по два очка в играх со «Спартаком», «Северсталью» и «Ак Барсом». А вот у казанцев есть проблемы. Команда Олега Знарка в последних девяти встречах выиграла лишь однажды.

Молодые ребята привыкли к своим новым ролям, в прошлом году от них не ожидали, а они дали результат. Определенная грань ответственности все равно присутствует. Сейчас все свыклись со своими ролями, плюс тренерские установки – всё дает плоды. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Именно после первого «зелёного дерби», которое прошло в сентябре и завершилось победой «Ак Барса» 0:3, юлаевцы резко добавили. Второй матч в столице Татарстана в прошлую субботу «Салават» выиграл со счётом 3:2. Ну а сегодня на «Уфа-Арене» на третьем «зелёном дерби» в сезоне ожидается аншлаг. Все билеты были раскуплены за два дня до матча. Начало трансляции на телеканале БСТ в 18:45.