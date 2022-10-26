Уфимская «Агидель» на домашнем льду разгромила СКСО из Екатеринбурга

Уфимская «Агидель» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата ЖХЛ разгромила команду СКСО из Екатеринбурга. В первом периоде уфимки забросили лишь дважды, а во вторую двадцатиминутку отличились шесть раз.

Продолжился разгром и в третьем игровом отрезке. «Агидель» в итоге довела дело до победы со счётом 14:2. Хет-триком отметилась Полина Лучникова, пять результативных передач в активе Ольгы Сосиной.

«Агидель» расположилась на третьем месте в регулярке ЖХЛ, при этом уфимская команда имеет несколько матчей в запасе. Один из них она прямо сейчас во Дворце спорта вновь проводит с коллективом из Екатеринбурга.