Спортсмены из Башкирии выступят на Российско-Китайских молодежных зимних играх

Наш регион представят сразу четыре юных атлета в горных лыжах и сноуборде. Подробнее о них – в нашем сюжете.
Ксения Подлипчук из горнолыжной семьи, этим видом спорта занимались ее родители. Девушке 15, и она уже кандидат в мастера спорта благодаря успешному выступлению на Спартакиаде учащихся страны. Российско-Китайские игры станут для Ксении первым международным стартом.
Пока башкирские горнолыжники готовятся к сезону в тренажерном зале и ждут появления снега. Международные игры пройдут с 15 по 20 декабря в Китае. В состав сборной страны, помимо Ксении, вошел и еще один спортсмен – Дмитрий Колченогов из Белорецка. Кроме того, в тренерский штаб национальной сборной вошел башкирский специалист Глеб Чистяков.
Еще два спортсмена из Башкортостана вошли в состав национальной сборной по сноуборду. Это Адэлия Касимова и Всеволод Мартынов. Игры пройдут в рамках Года российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. В следующем году состоится фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге.