Спортсмены из Башкирии выступят на Российско-Китайских молодежных зимних играх

Наш регион представят сразу четыре юных атлета в горных лыжах и сноуборде. Подробнее о них – в нашем сюжете.

Ксения Подлипчук из горнолыжной семьи, этим видом спорта занимались ее родители. Девушке 15, и она уже кандидат в мастера спорта благодаря успешному выступлению на Спартакиаде учащихся страны. Российско-Китайские игры станут для Ксении первым международным стартом.

Это международный старт, это очень крупный старт, нужно там серьезно. Все спортсмены очень сильные, конкуренция будет очень высокой. Ксения Подлипчук, участница Российско-Китайских молодежных зимних игр

Пока башкирские горнолыжники готовятся к сезону в тренажерном зале и ждут появления снега. Международные игры пройдут с 15 по 20 декабря в Китае. В состав сборной страны, помимо Ксении, вошел и еще один спортсмен – Дмитрий Колченогов из Белорецка. Кроме того, в тренерский штаб национальной сборной вошел башкирский специалист Глеб Чистяков.

На сегодняшний день мы развиваем только две дисциплины – слалом и слалом-гигант. Будем с этого года развивать еще одну более скоростную дисциплину супергигант. Глеб Чистяков, тренер сборной России на Российско-Китайских молодежных зимних играх