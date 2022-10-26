В Уфе определили победителей турнира по вольной борьбе памяти Салавата Юлаева

В Башкортостане продолжается неделя борьбы. С мастер-классом в Уфе выступила вице-чемпионка Олимпийских игр Валерия Коблова. А накануне стали известны победители и призеры открытого республиканского турнира по вольной борьбе памяти национального героя Салавата Юлаева. В нем принимали участие юноши и девушки не старше 16 лет из 14 регионов страны.

Подсказки тренера Евгения Журавлева помогли его воспитаннику одолеть соперника из Донецкой Народной Республики и выйти в следующий круг соревнований. Возможность побороться за медаль на таком крупном турнире для Андрея Хаврина – уже большой успех. На сегодня воспитанник Ишимбайской спортшколы – обладатель второго спортивного разряда. И его бронзовый успех в Уфе приближает юного борца к мечте стать мастером спорта.

Ильяс Урукбаев из Челябинской области стал лучшим в весовой категории до 62 килограммов. Сначала он пробовал себя в классической борьбе и даже становился призером областных соревнований, но в Уфу приехал, чтобы завоевать медали в вольном стиле.

Команда из Челябинской области стала одной из самых представительных на соревнованиях в Уфе. Всего в открытом республиканском турнире по вольной борьбе выступили более 170 участников из 14 регионов страны.

Более 20 наград разного достоинства завоевали юноши из Башкортостана. Медальный успех стал возможным благодаря работе, которая ведется в регионе в последние годы. Сюда приглашают тренеров и специалистов, в городах и районах республики открываются новые отделения по вольной борьбе, а также продолжает развиваться проект «Спортивная борьба – в школы».

Хозяйки турнира также заявили о себе на соревнованиях в Уфе. Представительницы республики оказались на пьедестале почета практически во всех весовых категориях. Золотая медаль на счету Виктории Башировой из Иглинского района. Не остались без наград и чемпионки республики, призеры финалов Спартакиады учащихся России Юлиана Николаева и Виалетта Корнилаева.