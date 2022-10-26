Электронные сигареты могут привести к внезапной остановке сердца

Некоторые люди считают, что электронные сигареты безопаснее обычных. Мнение опровергли ученые, которые выяснили, что аэрозоли из них могут спровоцировать сердечную аритмию.
Эксперименты ученых показали, что даже краткосрочное воздействие электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм из-за определённых химических веществ в жидкостях. Данные эффекты могут увеличить риск фибрилляции предсердий или желудочков и внезапной остановки сердца.
Научные сотрудники проверили влияние на сердце вдыхаемых двух основных ингредиентов жидкостей - безникотиновый пропиленгликоль и растительный глицерин, а также жидкостей, которые содержат никотин. Выяснилось, что из-за всех аэрозолей изменялась частота сердечных сокращений, что увеличивает риск аритмии.