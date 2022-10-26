Электронные сигареты могут привести к внезапной остановке сердца

Некоторые люди считают, что электронные сигареты безопаснее обычных. Мнение опровергли ученые, которые выяснили, что аэрозоли из них могут спровоцировать сердечную аритмию.

Фото №1 - Электронные сигареты могут привести к внезапной остановке сердца

Эксперименты ученых показали, что даже краткосрочное воздействие электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм из-за определённых химических веществ в жидкостях. Данные эффекты могут увеличить риск фибрилляции предсердий или желудочков и внезапной остановки сердца.

Научные сотрудники проверили влияние на сердце вдыхаемых двух основных ингредиентов жидкостей - безникотиновый пропиленгликоль и растительный глицерин, а также жидкостей, которые содержат никотин. Выяснилось, что из-за всех аэрозолей изменялась частота сердечных сокращений, что увеличивает риск аритмии.

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