В Башкортостане произвели 68 тысяч тонн сахара

В этом году в республике произвели 68 тысяч тонн сахара, что в три раза больше, чем в прошлом за аналогичный период. В республике действуют два сахарных завода – в Чишминском и Альшеевском районах. Доля переработанного продукта – примерно по 50 процентов на каждое предприятие.

Свекольный путь на заводе начинается с пункта приема. Каждый десятый грузовик останавливается у лаборатории. Здесь проверяют загрязнённость сладкой культуры. Примеси вычтут из объема. Это важно, так как с сырьевиками предприятие работает по давальческой схеме. 60 процентов готового продукта вернут хозяйствам. Опытным путем здесь же считают количество сахара свекле.

Сахаристость бывает разная. Меньшее – 15, большее – 20. В этом году 18,7 сахаристость в среднем. Это хороший показатель. Гульнур Гильманова, оператор линии сахаристости Раевского сахарного завода

Горы свеклы занимают всю свободную площадь завода. Отсюда культура поступает сразу на переработку. Ее моют, измельчают в стружку, выделяют сок, последний очищают, выпаривают и кристаллизуют. Ежедневно на заводе перерабатывают чуть более 4,5 тысяч тонн свеклы.

В том году 500 тысяч тонн, в позапрошлом – около 700. Это не каждый год, все зависит от урожайности, от погоды. В этом году 700 тысяч тонн планируем, это 105 тысяч тонн сахара. Рита Ахунова, главный технолог Раевского сахарного завода

Путь свеклы тут заканчивается. Сахар фасуют в мешки. 15 тысяч каждый день. Отсюда он уходит во все регионы. Завод принимает свеклу из 130 хозяйств республики. Кроме сахара, на продажу уходят побочные продукты переработки – жом и патока. На предприятии постепенно обновляют оборудование, производительность за последние пару лет стала выше в полтора раза. Цифру готовы увеличивать – завод получил поддержку от республики.

Называется проект «Модернизация завода». С доведением переработки до 5,5 тонн в сутки. Стоимость – 927 млн. В 2021 освоено 650 млн. Оставшуюся сумму на следующий год, модернизация продолжается. Айгуль Белинская, финансовый директор Раевского сахарного завода