В Башкортостане произвели 68 тысяч тонн сахара

В этом году в республике произвели 68 тысяч тонн сахара, что в три раза больше, чем в прошлом за аналогичный период. В республике действуют два сахарных завода – в Чишминском и Альшеевском районах. Доля переработанного продукта – примерно по 50 процентов на каждое предприятие.
Свекольный путь на заводе начинается с пункта приема. Каждый десятый грузовик останавливается у лаборатории. Здесь проверяют загрязнённость сладкой культуры. Примеси вычтут из объема. Это важно, так как с сырьевиками предприятие работает по давальческой схеме. 60 процентов готового продукта вернут хозяйствам. Опытным путем здесь же считают количество сахара свекле.
Горы свеклы занимают всю свободную площадь завода. Отсюда культура поступает сразу на переработку. Ее моют, измельчают в стружку, выделяют сок, последний очищают, выпаривают и кристаллизуют. Ежедневно на заводе перерабатывают чуть более 4,5 тысяч тонн свеклы.
Путь свеклы тут заканчивается. Сахар фасуют в мешки. 15 тысяч каждый день. Отсюда он уходит во все регионы. Завод принимает свеклу из 130 хозяйств республики. Кроме сахара, на продажу уходят побочные продукты переработки – жом и патока. На предприятии постепенно обновляют оборудование, производительность за последние пару лет стала выше в полтора раза. Цифру готовы увеличивать – завод получил поддержку от республики.
Полученного сахара в три раза больше, чем в прошлом году. Переработка еще не заканчивается. А значит, жителям не придется пить несладкий чай – заводы готовы закрыть потребность республики.