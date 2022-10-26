В Башкортостане произвели 68 тысяч тонн сахара

В этом году в республике произвели 68 тысяч тонн сахара, что в три раза больше, чем в прошлом за аналогичный период. В республике действуют два сахарных завода – в Чишминском и Альшеевском районах. Доля переработанного продукта – примерно по 50 процентов на каждое предприятие.

Свекольный путь на заводе начинается с пункта приема. Каждый десятый грузовик останавливается у лаборатории. Здесь проверяют загрязнённость сладкой культуры. Примеси вычтут из  объема. Это важно, так как с сырьевиками предприятие работает по давальческой схеме. 60 процентов готового продукта вернут хозяйствам. Опытным путем здесь же считают количество сахара  свекле.

Сахаристость бывает разная. Меньшее – 15, большее – 20. В этом году 18,7 сахаристость в среднем. Это хороший показатель.

Гульнур Гильманова, оператор линии сахаристости Раевского сахарного завода
Фото №1 - В Башкортостане произвели 68 тысяч тонн сахара

Горы свеклы занимают всю свободную площадь завода. Отсюда культура поступает сразу на переработку. Ее моют, измельчают в стружку, выделяют сок, последний очищают,  выпаривают и кристаллизуют. Ежедневно на заводе перерабатывают чуть более 4,5 тысяч тонн свеклы.

В том году 500 тысяч тонн, в позапрошлом – около 700. Это не каждый год, все зависит от урожайности, от погоды. В этом году 700 тысяч тонн планируем, это 105 тысяч тонн сахара.

Рита Ахунова, главный технолог Раевского сахарного завода

Путь свеклы тут заканчивается. Сахар фасуют в мешки. 15 тысяч каждый день. Отсюда он уходит во все регионы. Завод принимает свеклу из 130 хозяйств республики. Кроме сахара, на продажу уходят побочные продукты переработки – жом и патока. На предприятии постепенно обновляют оборудование,  производительность за последние пару лет стала выше в полтора раза. Цифру готовы увеличивать – завод получил поддержку от республики.

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Называется проект «Модернизация завода». С доведением переработки до 5,5 тонн в сутки. Стоимость – 927 млн. В 2021 освоено 650 млн. Оставшуюся сумму на следующий год, модернизация продолжается.

Айгуль Белинская, финансовый директор Раевского сахарного завода

Полученного сахара в три раза больше, чем в прошлом году. Переработка еще не заканчивается. А значит, жителям не придется пить несладкий чай – заводы готовы закрыть потребность республики.

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