В Уфе актер Дмитрий Дюжев провел лекцию для студентов

Актёра Дмитрия Дюжева восхитили будущие педагоги в Уфе. В столице республики проходит форум для студентов БГПУ. Он продлится до 28 октября.
Его организовало российское общество «Знание» и Минобразования. В течение трех дней эксперты научат будущих и начинающих педагогов секретам ведения интеллигентного спора, мотивации, преодолению страха публичных выступлений. Всего пройдет восемь мастер-классов и четыре лекции. Хэдлайнеры – заслуженные артисты России. В первый день уже выступил актёр театра и кино, кинорежиссёр Дмитрий Дюжев.
Завершающую точку в форуме поставит Сергей Жигунов – актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер, президент «Гильдии актеров кино России». Он проведёт лекцию-разговор со студентами.