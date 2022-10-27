В Уфе актер Дмитрий Дюжев провел лекцию для студентов

Актёра Дмитрия Дюжева восхитили будущие педагоги в Уфе. В столице республики проходит форум для студентов БГПУ. Он продлится до 28 октября.

Его организовало российское общество «Знание» и Минобразования. В течение трех дней эксперты научат будущих и начинающих педагогов секретам ведения интеллигентного спора, мотивации, преодолению страха публичных выступлений. Всего пройдет восемь мастер-классов и четыре лекции. Хэдлайнеры – заслуженные артисты России. В первый день уже выступил актёр театра и кино, кинорежиссёр Дмитрий Дюжев.